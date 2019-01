Shenmue 3: Englische Lokalisierung zu etwa 70-80% fertig

PC PS4

Yu Suzuki, der Serienschöpfer und Director hinter Shenmue 3 beim Entwicklerstudio Ys Net, hat via Kickstarter-Update die wartenden Fans über den Stand der aktuell laufenden englischen Sprachaufnahmen informiert. Wie er verriet, sind diese bereits zu etwa 70 bis 80 Prozent abgeschlossen und das Team liege damit aktuell im Rahmen des festgelegten Zeitplans.

Die Sprachausgaben, unter anderem mit dem englischen Originalsprecher des Protagonisten Ryo Hazuki, dem Schauspieler Corey Marshall und der Synchronsprecherin Brianna Knickerbocker als Ling Shenhua, finden in einem Soundstudio in Los Angeles statt. In einem neuen kurzen Videoclip lässt euch Suzuki einen Blick hinter die Kulissen bei den Aufnahmen werfen. Shenmue 3 wird am 27. August dieses Jahres für den PC und die PS4 erscheinen.