Civilization 6: Gathering Storm: Gameplay-Video zu den neuen Features

PC Linux MacOS

Am 14. Februar 2019 erscheint die zweite große Erweiterung für das Globalstrategiespiel Civilization 6 (zum GG-Test). Was euch das Addon mit dem Titel Gathering Storm an neuen Inhalten bringt, zeigen die Entwickler von Firaxis nun in einem über sechs Minuten langen Video, das wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Darin wird unter anderem auf die neuen Völker und die Naturkatastrophen eingegangen. Auch das neue Feature Weltkongress und die Technologie des 21. Jahrhunderts werden anhand von Gameplay-Szenen erläutert. Bezüglich der kompletten Inhalte der umfangreichen, mit 39,99 Euro jedoch auch nicht ganz günstigen Erweiterung verweisen wir auf unsere Ankündigungs-News aus dem November 2018.