Twitch-Zockerabend: Drei GG-Redakteure im Livestream

Am gestrigen Abend war mal was ganz Ungewöhnliches angesagt in der GG-Redaktion: wir spielten! Allerdings zu dritt und vor der Webcam, denn es war der erste „Zockerabend“ – mit Switch und C64 Mini.

Update: Der Twitch-Event ging am 31.1.19 von 19:00 bis 22:00 Uhr, gespielt wurden Mario Party, Puyo Puyo Tetris, Bomberman und Mario Kart (alle auf Switch) sowie Wizard of Wor und M.U.L.E. (beide auf C64 Mini). Die Aufzeichnung samt Chat ist noch zwei Wochen auf Twitch abrufbar.

Es ist einmal wieder soweit, GamersGlobal wird Twitch mit einem Livestream beglücken. Um 19 Uhr geht's los, Jörg, Dennis und Christoph haben bereits die Controller gewetzt und sich auf die Kategorien der heutigen Veranstaltung vorbereitet. Denn auch wenn an sich ein bequemer Abend auf der Couch geplant ist, so wird es auch die eine oder andere kompetitive Auseinandersetzung geben.

So werden die drei ihre Kräfte in knallharten Puyo Puyo Tetris-Duellen vergleichen, Besucher unserer Weihnachtsfeier wissen bereits, das wird kein Zuckerschlecken. Noch weiter zum Kochen bringen werden wir die Gemüter mit Super Mario Party. Im legendären Dreiradrennen sowie weiteren Minispielen können Dennis, Jörg und Christoph ihre motorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Neben diesen zwei Perlen haben wir natürlich auch noch andere Spiele in petto.

Natürlich stehen nicht nur hitzige Auseinandersetzungen auf dem Programm, einige Zeit des Streams werdet ihr auch einfach Gesprächen der Drei lauschen. Außer Frage steht, dass ihr euch selbst per Twitch-Chat einschalten dürft. Wir freuen uns also auf zahlreiches Erscheinen und angenehme Gespräche.