Operencia - The Stolen Sun: Exklusiv für Xbox One und den Epic Store

PC XOne

Der ungarische Entwickler Zen Studios hat zu seinem im Dezember 2018 vorgestellten Dungeon-Crawler Operencia - The Stolen Sun angekündigt, dass der Titel - entgegen der bisherigen Planung - exklusiv für die Plattformen PC (nur im Epic Games Store) und Xbox One erscheinen wird. Das mithilfe von Epics Unreal Engine 4 entwickelte Spiel sollte eigentlich zunächst auf Valves Vertriebsplattform Steam und später auch für andere Plattformen erscheinen. Nun sind die Zen Studios eine exklusive Partnerschaft mit Epic und Microsoft eingegangen. Laut der Mitteilung ist auch eine Veröffentlichung in Microsofts kostenpflichtigem Spiele-Abo Xbox Game Pass geplant. Zur Begründung schreiben die Entwickler:

Seit [der Vorstellung des Spiels] haben wir noch mehr Arbeit in das Spiel gesteckt und eine Closed-Beta-Veranstaltung durchgeführt, um Operencia durch die Einbeziehung der von den Testern bereitgestellten Ideen noch besser zu machen. Dieses Bekenntnis zur Qualität erregte die Aufmerksamkeit unserer Freunde bei Microsoft und Epic, was schnell zu einer gegenseitigen Zusammenarbeit führte, die uns dabei helfen wird, Operencia auf eine Weise zu verbessern, die wir alleine nicht schaffen würden. Wir glauben wirklich, dass das Spiel dies verdient, und dies ist eine fantastische Gelegenheit, die Vision des Teams mit vielen Spielern zu teilen.

Die Steam-Produktseite zu Operencia - The Stolen Sun ist nach wie vor online. Dort ist als Releasefenster inzwischen das Jahr 2020 angegeben. Bei der ersten Ankündigung des Titels war man noch von einer Veröffentlichung im Jahr 2019 ausgegangen. Auf Twitter bestätigen die Entwickler, dass das Spiel definitiv in 2019 erscheinen werde.