The Division 2: Details zu den Inhalten der Private-Beta

PC XOne PS4

Im Zeitraum vom 7. bis 11. Februar 2019 wird Ubisoft eine Private-Beta für den kommenden MMO-Shooter The Division 2 (im gamescom-Anspielbericht) veranstalten. Auf der offiziellen Homepage gaben die Entwickler nun die Inhalte der geplanten Anspielversion bekannt. Demnach werdet ihr in der Testphase Zugriff auf nur einen Charakter haben, der nicht gelöscht werden kann. Es wird voreingestellte Anpassungen für die Charaktererstellung geben, aus denen ihr wählen können werdet. Der Charakter kann maximal bis Stufe 7 aufsteigen.

In der Demo werdet ihr die beiden Haupteinsätze „Hotel Grand Washington“ und „Jefferson Trade Center“ spielen können, die euch einen Blick auf einen Ausschnitt aus der Geschichte des Spiels bieten werden. Die Einsätze werden im Spiel von Odessa Sawyer und Dyani Kelso vergeben. Es werden in D.C. zudem während des Tests folgende Nebeneinsätze verfügbar sein:

Hotel Empire Autumn

Geiseln in der MLK-Bibliothek

Landesarchiv

Rettung in Mustang Court

FBI-Hauptquartier

Ihr könnt darüber hinaus Teile der sieben unten gelisteten Zonen erkunden, die jeweils eigene Stufenvoraussetzungen haben, die den Schwierigkeitsgrad im Spiel widerspiegeln:

Das Weiße Haus (dient außerdem als Operationsbasis in D.C.)

Downtown East

Federal Triangle

Smithsonian

Letzte Epiphanie

Das 1040

Dark Zone East

Die Dark Zone East ist die größte der drei PvP-Zonen. Den Einführungseinsatz dazu erhaltet ihr in eurer Operationsbasis von Senait Ezera. Sie wird dort erscheinen, sobald ihr die Mission „Jefferson Trade Center“ abgeschlossen habt. Sobald ihr den Einführungseinsatz abschließt, wird euch die komplette Dark-Zone mitsamt allen Features zur Verfügung stehen. Es wird zudem eine Reihe von Kontrollpunkten und Aktivitäten, sowohl im PvP, als auch im PvE geben.

Die Private-Demo wird euch darüber hinaus einen Blick auf einige Endgame-Inhalte werfen lassen. Nach Abschluss der Mission „Jefferson Trade Center“ erhaltet ihr Zugang zu einem Endspieleinsatz, der drei Stufe 30 Charaktere auf eurem Konto freischaltet. Jeder der drei Charaktere wartet mit einer anderen Spezialisierung auf. Der Einsatz startet, sobald ihr euch mit einem der Charaktere angemeldet habt. Der Endspieleinsatz wird, auch wenn ihr diesen früher freischaltet, erst ab dem 8. Februar 2019, ab 17:00 Uhr (deutscher Zeit) verfügbar.

Die Private-Beta unterliegt keiner Verschwiegenheitserkärung. Ihr könnt also Videos machen und darüber sprechen. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass in der Beta noch nicht alle Spielelemente final sind und dass das eine oder andere sich bis zum Release noch ändern kann. Der Pre-Load für die Beta startet am 6. Februar 2019, um 10:00 Uhr. Die beta beginnt am 7. Februar 2019 um 10:00 Uhr und wird am 11. Februar 2019 ebenfalls um 10:00 Uhr enden.