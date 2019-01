Playstation Plus im Februar mit For Honor und Hitman // Mehr Cloudspeicher

Wenn ihr euch die Spiele vom Januar-Angebot bisher noch nicht gesichert habt (PS Plus: Im Januar mir Steep, Portal Knights & mehr), solltet ihr diese noch bis zum 4. Feburar 2019 eurer Bibliothek beifügen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen. Im nachfolgenden Trailer werden die Spiele For Honor und Hitman kurz vorgestellt.

Zudem wurde mitgeteilt, das ab Anfang Februar die Größe des Cloudspeichers für Spielstände von bisher 10 Gigabyte auf 100 Gigabyte erhöht wird.