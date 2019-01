Dragonball Game - Project Z: Action-RPG für PC & Konsolen angekündigt

PC XOne PS4

Für die Dragonball-Fans dürfte dieses Jahr ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen. Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment Europe hat unter dem Arbeitstitel Project Z ein neues Action-Rollenspiel aus dem bekannten Universum angekündigt. Der noch namenlose Titel wird aktuell von CyberConnect2 (bekannt unter anderem für Spielserien, wie .hack//G.U. und die Naruto-Reihe) für PC, Xbox One, sowie die PS4 entwickelt und soll noch im Laufe dieses Jahres mit japanischer und englischer Sprachausgabe erscheinen. Die Ankündigung wird von einem ersten Trailer begleitet, den ihr euch weiter unten zu Gemüte führen könnt.

Über die Story ist derzeit noch wenig bekannt, nur, dass diese sich auf Son Goku fokussieren wird. Dabei soll eine Geschichte über „Entschlossenheit, Verzweiflung und Hoffnung“ erzählt werden. Seitens Bandai Namco heißt es in der offiziellen Beschreibung: „Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Son-Goku und begleiten ihn bei seinem Streben nach Macht, seinem Durst nach Herausforderungen und vor allem seinem Wunsch, die Erde vor den furchterregendsten Schurken zu schützen.“ Mehr Infos zum Spiel sollen in den kommenden Monaten folgen.