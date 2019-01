Those Who Remain: Neues Video zum Horror-Adventure

PC Switch XOne PS4 MacOS

Das portugiesische Indie-Studio Camel 101 (Syndrome) hat einen neuen Trailer zu seinem in diesem Jahr erscheinenden Horror-Adventure Those Who Remain veröffentlicht. Die Geschichte des Spiels verschlägt euch nach Dormont, eine Kleinstadt im Herzen der Vereinigten Staaten. Der einst friedliche Ort gleicht heute einer Geisterstadt, denn die meisten Bewohner sind in einer rätselhaften Dunkelheit gefangen, ohne eine Chance auf die Flucht, während die leeren Straßen der Stadt von fremdartigen und gefährlichen Kreaturen heimgesucht werden.

Ihr seid Edward Turner, ein durchschnittlicher Typ mit einer problematischen Vergangenheit, der einfach zum falschen Zeit am falschen Ort landet und nun irgendwie einen Weg aus dem Alptraum finden und die noch übrigen Überlebenden retten muss. Doch dafür muss er das Geheimnis hinter der rätselhaften dichten Schwarze, die die Stadt umgibt, ergründen.

Um in Those Who Remain zu überleben, müsst ihr, ähnlich wie in Alan Wake (Testnote: 8.5) im Licht bleiben und gezielt nach Lichtquellen Ausschau halten. Es existiert zudem eine gespiegelte Variante der realen Welt, in die Edward durch seltsame Dimensionsportale reisen kann, wobei alles, was ihr dort tut, sich auch auf die Wirklichkeit auswirkt. Der Protagonist wird laut den Entwicklern einige harte Entscheidungen im Verlauf seiner Reise treffen müssen, die sich sowohl auf sein Schicksal, als auch auf den Ausgang der Geschichte auswirken sollen. Die Story soll zudem sensible soziale Themen, wie Mobbing, Untreue und Selbstmord aufgreifen.