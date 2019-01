Inside Xbox: Microsoft kündigt Season 2 für den 5. Februar an

XOne

Der Publisher Microsoft hat die nächste Ausgabe von Inside Xbox angekündigt. Diese wird in der kommenden Woche, am 5. Februar 2019, um 23:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt. Xbox-Fans könne sich wieder auf einige Ankündigungen, Neuvorstellungen, exklusive Interviews und mehr freuen. In der neuen Ausgabe werden neben den Neuigkeiten für Microsofts kostenpflichtigen Spiele-Service „Xbox Game Pass“ unter anderem noch folgende Titel im Fokus stehen:

Der Livestream wird zum oben angegebenen Zeitpunkt wie üblich über alle bekannten Xbox-Social-Channels, wie Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter übertragen.