Resident Evil 2: Gratis-DLC ab 15. Februar // Über 3 Mio. Exemplare ausgeliefert

PC XOne PS4

Resident Evil 2 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Resident Evil 2 ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vor einer Woche gab Capcom während des Launch-Events zum Remake von Resident Evil 2 (im Test+, SdK) erste Informationen zu einem Update preis, durch das ihr den Titel aus anderen Perspektiven erleben könnt. Kürzlich wurde via Twitter das genaue Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben, demzufolge euch der The Ghost Survivors-DLC ab dem 15. Februar kostenfrei zur Verfügung steht. Im Detail erhaltet ihr Zugriff auf drei nacheinander veröffentlichte „Was wäre wenn“-Episoden. Passend dazu heißt es auf der Website zum Spiel:

Unzählige Menschen ließen ihr Leben in der beispiellosen biologischen Katastrophe, die später als der Raccoon-City-Vorfall bekannt werden soll. Wenn die Ereignisse sich nur ein bisschen anders abgespielt hätten, hätte es vielleicht mehr Überlebende gegeben ...

Drei dieser „alternativen Schicksale“ werden durch den kommenden Download-Inhalt spielbar sein, sodass ihr euch abermals „durch den Albtraum“ kämpfen könnt. Während ihr in No Time To Mourn den Besitzer eines Waffenladens steuert, stellt in Runaway die Tochter des Bürgermeisters die Protagonistin dar. In Forgotten Soldier spielt ihr schließlich das Mitglied einer Spezialeinheit. Ob die Reihenfolge der Veröffentlichung mit der Listung in diesem Twitter-Posting übereinstimmt, ist aktuell noch unklar.

Bieten soll The Ghost Survivors außerdem zufallsbasierte Elemente sowie einen Ingame-Shop, in dem Gegenstände durch zuvor verdiente Punkte erworben werden können – allzu viele Informationen existieren zu diesen zusätzlichen Inhalten derzeit noch nicht.

Nachdem wir Mitte Januar erstmals über die Downloadzahlen der sogenannten 1-Shot-Demo berichtet haben, liefert Capcom nun weitere Zahlen. Demnach wurde die Probierfassung des Resident-Evil-2-Remakes bislang mehr als 4,7 Millionen Mal heruntergeladen, während vom Vollpreistitel in der ersten Woche seit dem Release weltweit mehr als drei Millionen Exemplare an den Handel ausgeliefert wurden.

Spielbezogene Statistiken zum jüngsten RE-Titel könnt ihr euch auf dieser offiziellen Seite anschauen. Neben zahlreichen weiteren Angaben wird beispielsweise deutlich, dass 79 Prozent der Spieler Leon und 21 Prozent Claire für den ersten Playthrough gewählt haben.