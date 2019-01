Cube World: Entwickler des Voxel-RPG meldet sich nach fast 3 Jahren zurück

PC

Seit über sieben Jahren arbeitet der deutsche Indie-Entwickler Wolfram von Funck am Voxel-RPG Cube World. Obwohl der Titel zeitweise als Early-Access-Version zum Verkauf angeboten wurde, geht die Entwicklung offenbar nur schleppend voran. Fast drei Jahre lang war es ruhig um das Spiel, nun meldete sich der Entwickler erneut auf Twitter zu Wort.

Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte von Funck vor kurzem einige Screenshots, die neue Features aus Cube World zeigen. So trefft ihr in den Dörfern künftig auf NPCs, die euch gegen Bezahlung die Schnellreise per Adler ermöglichen. Zudem könnt ihr demnächst spezielle Wiederbelebungsschreine aktivieren, die nicht nur als Rücksetzpunkt bei eurem eventuellen Ableben dienen, sondern ebenfalls per Schnellreise angesteuert werden können. Darüber hinaus hat von Funck einen neuen NPC integriert, mit dem ihr Edelsteine handeln könnt, die unter anderem zum Crafting benötigt werden.

Wann genau Cube World veröffentlicht werden soll, ist allerdings noch immer unklar. Ende 2015 wurde dem Spiel ein neuer Soundtrack spendiert, Anfang 2014 kündigte der Entwickler ein neues Questsystem an. Da von Funck und seine Ehefrau Sarah jedoch allein – und offenbar mit Unterbrechungen – an dem Projekt arbeiten, scheint ein baldiger Release allerdings unwahrscheinlich.