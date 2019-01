Quantic Dream: Partnerschaft mit NetEase für Multiplattform-Spiele

Detroit - Become Human ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream hat via Twitter die Partnerschaft mit NetEase bekannt gegeben. Der chinesische Publisher hat eine Mindestbeteiligung an dem Studio erworben. Die umfangreichen Ressourcen will Quantic Dream in neue Technologien und die Entwicklung zukünftiger Spiele investieren, um sich für die kommende Generation von Plattformen zu wappnen. Gleichzeitig betonte der Studiogründer und Game Designer David Cage in einem Interview mit Venturebeat, dass man weiterhin unabhängig bleiben möchte.

Unser Ziel ist es, unser Studio zu einem globalen Multiplattform-Unternehmen auszubauen und gleichzeitig jedoch weiterhin unabhängig zu bleiben. Wir wollen nach wie vor originelle Spiele in dem Genre entwickeln, in dem wir die Pionierarbeit geleistet haben. Gleichzeitig wollen wir jedoch auch unsere Fangemeinschaft durch unsere Präsenz auf mehreren Plattformen vergrößern.

Sollte sich das Gerücht vom Dezember 2018 um Sonys Pläne für die Übernahme von mehreren Entwicklerstudios bewahrheiten, dürfte Quantic Dream als Kandidat ausscheiden. Aktuell plant die Führung mit den zusätzlichen Ressourcen von NetEase auch die 150 Mitarbeiter umfassende Belegschaft weiter zu vergrößern. „Derzeit erweitern wir die Anzahl unserer Beschäftigten und stellen neue Talente aus der ganzen Welt ein, die an unserer Grafikengine der nächsten Generation und an einer Reihe ehrgeiziger Projekte arbeiten werden“, so Cage.

Trotz der Vergrößerung soll Quantic Dream laut Cage kein „Fließband-Studio“ werden. Die Mentalität einer „Handwerkstatt“ mit einer Struktur, die die Leidenschaft des Teams widerspiegelt, soll erhalten bleiben. Man sei stolz darauf, einzigartige Spiele zu erschaffen.