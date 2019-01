Xbox Live: Games with Gold im Februar bekannt

XOne

Larry „Major Nelson“ Hryb, der Xbox-Live-Programming-Director für Xbox Live bei Microsoft, hat auf hat auf seinem Blog die kommenden Games with Gold für den nächsten Monat Februar bekannt gegeben. Abonnenten können sich demnach auf das 8-Bit Metroidvania Bloodstained - Curse of the Moon und das Taktik-Spiel Super Bomberman R für die Xbox One, sowie die beiden Action-Adventures Assassin’s Creed Rogue (Testnote: 7.5) und Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy für die Xbox 360 freuen. Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One:

Bloodstained - Curse of the Moon - vom 1. bis 28. Februar 2019

- vom 1. bis 28. Februar 2019 Super Bomberman R - vom 16. Februar bis 15. März 2019

Xbox 360:

Assassin's Creed Rogue - vom 1. bis 15. Februar 2019

- vom 1. bis 15. Februar 2019 Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy - vom 16. bis 28. Februar 2019

Die beiden Last-Gen-Titel können dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One gespielt werden. Die aktualisierte Xbox-Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr wie immer auf dem Blog von Major Nelson unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.