Spieleveteranen-Podcast 136: Resident Evil 2 & Zeitreise mit Roland

Im neuesten Spieleveteranen-Podcast diskutieren Heinrich und Jörg unter anderem über Resident Evil 2. Letzterer wird in der Zeitreise durch Roland Austinat ersetzt. Es folgen PC-Player-Erinnerungen.

Resident Evil 2 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Resident Evil 2 ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gut 20 Jahre nach dem Erscheinen von Resident Evil 2 hat Capcom seinem Survival-Horror-Klassiker ein Remake gegönnt. So ein altes Spiel im neuen Gewand ist nicht nur für Zombies ein gefundenes Fressen: Heinrich und Jörg wagten sich (mit grünen Kräutern im Handgepäck) nach Raccoon City und kehren mit recht unterschiedlichen Eindrücken an die Mikrophone zurück. In dieser Episode schaut auch Veteran Roland Austinat wieder vorbei, der uns noch seine 2018-Highlights schuldet. Um etwas ausgiebiger aus dem PC Player-Nähkästchen zu plaudern, geht Roland auch mit auf die Zeitschriften-Zeitreise, bei der wir uns an Themen erinnern, die Spieler vor 10, 20 und 30 Jahren bewegten.

0:00:15 Smalltalk

0:05:01 Gastveteran Roland Austinat hatte die Teilnahme an der Jahresend-Episode knapp verpasst, deshalb schuldet er uns noch seine 2018-Highlights.

0:18:29 Kurzer Griff ins Fach mit den Hörerfragenresten.

0:29:02 Jörg stößt dazu, um die Frage »Was haben wir zuletzt gespielt?« zu klären: At the Gates, Achtung! Cthulhu Tactics und Slay the Spire.

0:42:16 Was haben Nicht-Unterstützer bei Episode 135 versäumt? Es gibt auch ein ehrgeiziges neues Patreon-Meilenstein-Ziel: Spieleveteranen wöchentlich!

0:45:19 Das neue (alte) Spiel: Resident Evil 2

0:45:47 Resident Evil 2 debütierte 1998 auf der Sony PlayStation. Bei Capcoms 2019-Remake ist von der Grafik über die Steuerung bis zum Spielkomfort vieles anders.

0:50:55 Gruselatmosphäre vs. Logiklücken: Die Hintergrundgeschichte, das Spielprinzip und die zwei Kampagnen.

0:54:39 Beim Remake hatten die beiden Spieleveteranen unterschiedlich viel Spaß.

1:09:03 Presseschau mit Zitaten aus Testberichten von 2019 und 1998.

1:16:37 Zeitreise: Januar 2009, 1999, 1989

1:17:23 GameStar 2/2009, u.a. mit Die Sims 3 , WoW: Wrath of the Lich King , Prince of Persia und Football Manager 2009 .

, , und . 1:34:29 PC Player 2/1999, u.a. mit Baldur’s Gate , Thief (The Dark Project) , Falcon 4.0 und Links 1999 .

, , und . 2:07:33 Power Play 2/1989, u.a. mit Thunder Blade, Afterburner (08, nicht 80!), R-Type, Emmanuelle und Leisure Suit Larry 2.

2:30:32 Vorschau

2:32:39 Podcast 137 (für Patreon-Unterstützer), Mitte Februar.

2:34:25 Podcast 138 (für alle), Ende Februar.