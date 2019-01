Bei GOG.com gibt es mit dem Start in die neue Woche neue Rabatte für die Schnäppchenjäger. Unter anderem werden hier DRM-freie Versionen von Spielen, wie Age of Wonders 3 (Testnote: 8.5), Earthlock - Festival of Magic und Yooka-Laylee (Testnote: 7.5) günstiger erworben werden.

Nachfolgend eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und dazugehöriger Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):