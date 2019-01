The Witcher: Serie laut Showrunner „definitiv nichts für Kinder“

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 27,45 € bei Amazon.de kaufen.

Die Witcher-Bücher des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski rund um den weißhaarigen Hexer Geralt von Riva geizen bekanntlich nicht gerade mit erwachsenen Inhalten, ganz egal, ob es um die ausschweifende Beschreibung von Gewalt oder sexuelle Themen geht. Auch bei der geplanten Netflix-Adaption planen die Verantwortlichen, nicht auf die Bremse zu treten. Wie der Showrunner Lauren S. Hissrich jüngst twitterte, wird die Serie definitiv nichts für Kinder sein.

In ihrem Tweet erklärt Hissrich, dass sie sich gerade eine erste Schnittfassung von The Witcher mit ihrem Sohn Ben angeschaut hatte. „Mein Urteil dazu ist: Diese Show ist nichts für Fünfjährige, wirklich nicht.“ Fans der Vorlage müssen also nicht befürchten, dass bei der Serie diesbezüglich irgendwelche Kompromisse gemacht werden. Netflix hat in der Vergangenheit bereits des Öfteren Serien veröffentlicht, die sich ausschließlich an das erwachsene Publikum richten. Man kann also gespannt sein, welches Rating die Serie am Ende verpasst bekommt.