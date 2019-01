Windscape: „Deutsches Zelda“ verlässt nach zweieinhalb Jahren Early-Access

PC XOne PS4 Linux MacOS

Als der deutsche Indie-Entwickler Dennis Witte sein Open-World-Abenteuer Windscape Ende August 2016 bei Steam in den Early-Access schickte, war noch nicht abzusehen, wie lange die finale Version des von Benjamin Braun in seiner Preview als „Minecraft trifft Zelda“ betitelten Spiels noch benötigen würde. Über zweieinhalb Jahre, eine Nominierung als bestes Indie-Spiel 2016 beim Deutschen Games Award und unzählige Updates später soll Windscape nun am 27. März 2019 als fertige Version für PC, PS4, Xbox One sowie Switch im virtuellen Verkaufsregal stehen.

Der in Cel-Shading-Optik gehaltene Rollenspiel-Adventure-Mix setzt vor allem auf Crafting, Erkundung und Kämpfe. In der Rolle eines kleinen Mädchens lebt ihr mit eurer Familie in einer Zuckerguss-Welt auf einer Farm nahe der Stadt Himmelshafen. Hier stoßt ihr immer wieder auf Quests, die euch in die Spielwelt hinausführen und euch die für ein Sandbox-Spiel typischen unterschiedlichen Lösungsansätze bieten.

Dennis Witte, der für Windscape das Studio Magic Sandbox gründete und als Publisher Headup Games aus Düren gewinnen konnte, beschreibt die Idee hinter seinem Spiel wie folgt:

Seit meiner Kindheit war ich ein riesiger Fan der Zelda-Reihe, Golden Axe Warrior, Secret of Mana und anderen Spielen, die einen eine lebendige Welt erkunden ließen ohne Zeitdruck oder lineare Geschichte. [...] Was Windscape nicht sein soll? Ein von Statistiken überfrachtetes Rollenspiel, ein Sandbox-Spiel mit Terraforming oder ein First-Person-Actionspiel.

Kurz vor dem Release bieten der eShop, der Microsoft Store und Steam Vorbestellerrabatte von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro an.