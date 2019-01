Anthem: Bioware gibt Verbesserungen für die öffentliche Demo bekannt

PC XOne PS4

Anthem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die am vergangenen Wochenende veranstaltete VIP-Demo für Vorbesteller und EA-Access- und Origin-Access-Abonnenten zum kommenden Online-Shooter Anthem (Preview) hatte neben eingeschränkten Serverkapazitäten mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Über die offizielle Homepage von Bioware gab der Head of Live Service Chad Robertson jetzt die geplanten Verbesserungen für die am 1. Februar 2019 startende öffentliche Demo bekannt. Die Anspielversion für alle Spieler soll demnach mit folgenden Änderungen aufwarten:

Fehler mit der Zugangsberechtigung sollen behoben werden

Serverleistung soll aktualisiert werden, um den Gummibandeffekt zu verhindern

Das Problem, das für unendliche Ladezeiten sorgte, wird derzeit untersucht

Plattform-bezogene Fehler bei den Entriegelungen der Javelins sollen korrigiert werden

Anmeldefehler beim Client und den Plattformen sollen beseitigt werden

Darüber hinaus gab Bioware noch einige Fehler bekannt, die bei der finalen Version des Spiel bereits behoben wurden und die noch in der sechs Wochen alten Demo auftreten könnten:

Fix für Waffen mit 0 Prozent Infusionen

Fix für Waffen mit einem Bonus, der für verschiedene Javelins gilt

Verbesserungen bei der Plot-Integrität und den Problemen mit der Gruppenbildung

Änderungen bei der Freischaltung von Javelins

Fixes für den Verlust von Erfahrungspunkten am Ende einiger Expeditionen

Steigerung der allgemeinen Performance

Zusätzliche Korrekturen zur Erhöhung der Spiel-Stabilität

Implementierung des neuen Social-Hubs Launch Bay

Wie Robertson angibt, wird die finale Fassung noch „einige Tausend Änderungen“ (und dies sei durchaus wörtlich gemeint) umfassen, die es nicht in die Anspielversion geschafft haben.