Metro Exodus: Für PC-Spieler vorerst nur noch im Epic Store erhältlich

PC

Metro Exodus ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der Fortnite-Entwickler Epic hat einen weiteren bemerkenswerten Exklusiv-Deal für seinen neuen PC Games Store an Land gezogen. Nachdem Anfang Januar bekannt geworden war, dass Ubisofts neuer MMO-Shooter The Division 2 (im Gamescom-Angeschautbericht) für PC-Spieler nicht mehr auf Steam, sondern neben Ubisofts hauseigenem UPlay-Shop nur im Epic Store erhältlich sein wird, hat sich der Publisher Deep Silver nun offenbar ebenfalls dafür entschieden, Valves Vertriebsplattform den Rücken zu kehren, zumindest was den von vielen Fans erwarteten Egoshooter Metro Exodus (in der Preview+) von 4A Games betrifft. Dieser ist die aktuelle Nummer Zwei der "Most Wishlisted Games" auf Steam. Auf der Steam-Produktseite ist folgender Hinweis zu finden:

Heute im Laufe des Tages wird der Verkauf von Metro Exodus auf Steam eingestellt, da der Publisher sich entschieden hat, das Spiel exklusiv für einen anderen PC-Store anzubieten. Der Entwickler und der Herausgeber haben uns versichert, dass alle bisherigen Käufe des Spiels auf Steam ausgeführt werden und Steam-Besitzer auf das Spiel und zukünftige Updates oder DLCs über Steam zugreifen können. Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung, das Spiel zu entfernen, für Steam-Kunden ungerecht ist, insbesondere nach einer langen Vorverkaufsphase. Wir möchten uns bei allen Steam-Kunden entschuldigen, die erwartet hatten, dass das Spiel bis zum 15. Februar verfügbar sein würde. Wir wurden jedoch erst kürzlich über die Entscheidung informiert und hatten nur begrenzte Zeit, um alle davon in Kenntnis zu setzen.

Parallel dazu ist bereits eine entsprechende Produktseite im Epic Store geschaltet, auf der das Spiel in der Standard- oder Gold-Edition (59,99 Euro beziehungsweise 84,99 Euro) vorbestellt werden kann. Der Release von Metro Exodus ist für den 15. Februar 2019 geplant. Die Exklusivität für den Epic Store soll ein Jahr nach Veröffentlichung enden. Im Verlauf des Jahres werden auch die beiden Vorgängerspiele aus der Metro-Serie im Epic Store erscheinen. Zu Retail-Versionen von Metro Exodus schreibt Deep Silver lediglich, dass Käufer einen Key in ihrer Spielepackung finden werden, ohne die Plattform zu spezifizieren. Laut Rock Paper Shotgun soll es sich jedoch um einen Epic Key handeln.