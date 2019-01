It's a beautiful mooooorning. Mit diesem Ohrwurm begrüßen wir euch in die neue Woche und natürlich auch mit unserem heute extralangen MoMoCa. Freut euch auf 46 Minuten Dennis und Jörg.

Auch in diesem Montagmorgen-Podcast erwartet euch wieder eine prall gefüllte Vorschau, dazu liefert euch Jörg die volle Dröhnung seiner vergangenen Rundentaktikerlebnisse und auch Dennis kommt mal zu Wort. Ganz besonders im hinteren Abschnitt des Podcasts, in dem wir das Wort ganz gezielt an euch richten.

Alle Themen in der Übersicht:

00:35 Einen fantastischen guten Morgen!

00:47 Was hat Dennis aufregendes am Wochenende getrieben?

01:17 Warum war Jörg letzte Woche im bayerischen Wald?

05:10 Trotzdem hatte er Zeit, Achtung! Cthulhu Tactics zu spielen

zu spielen 06:00 Wie versprochen kommt auch seine Ersteinschätzung zu At the Gates

10:03 Und natürlich fängt er wieder mit Strategic Command WW2 - World at War an

an 12:09 Ein kurzes Update zu Dennis' Bloodborne -Aktivitäten

-Aktivitäten 12:47 Die GG-Woche in der Vorschau. Wir Kredenzen euch Tests zu Kingdom Hearts 3 und Battlefleet Gothic - Armada 2 . Die Preview-Offensive geht mit Rage 2 , Crackdown 3 und dem Endgame von Anthem weiter. Auf keinen Fall verpassen solltet ihr den Weihnachtsaktions-finanzierten Twitch-Event am Donnerstag, Startzeit 19:00 Uhr.

und . Die Preview-Offensive geht mit , und dem Endgame von weiter. Auf keinen Fall verpassen solltet ihr den Weihnachtsaktions-finanzierten Twitch-Event am Donnerstag, Startzeit 19:00 Uhr. 18:25 Was für Fragen? Userfragen! Blacksun84 interessiert sich für zukünftige Tester

interessiert sich für zukünftige Tester 19:52 Danywilde wünscht sich eine SdK zu Trüberbrook

wünscht sich eine SdK zu 20:38 Markus K. fragt nach den Auswirkungen der subjektiven Videotests

fragt nach den Auswirkungen der subjektiven Videotests 24:14 Hannes Herrmann scheint Slay the Spire spannend zu finden

scheint spannend zu finden 24:43 euph hat Probleme mit Premium-Videos in Kombination mit dem Firestick

hat Probleme mit Premium-Videos in Kombination mit dem Firestick 25:22 Ganon erinnert an die geplanten Änderungen aus dem letzten Relaunch

28:12 Front Row will auf GamersGlobal das Licht ausknipsen

will auf GamersGlobal das Licht ausknipsen 29:25 ChrisL schlägt einen User-Meinungskasten für News vor

schlägt einen User-Meinungskasten für News vor 30:15 Der unregistrierte Placelacid will transparente Umfrageergebnisse

will transparente Umfrageergebnisse 31:08 euph, again: Er vermisst die Testvergleiche

31:28 Labrador Nelson , die Erste: Sind mehr Meinungsformate denkbar?

, die Erste: Sind mehr Meinungsformate denkbar? 32:00 Labrador Nelson, die Zweite: Jörg, update endlich dein Profil!

33:06 Claus wundert sich, wie wir an neue Autoren kommen

wundert sich, wie wir an neue Autoren kommen 35:13 Puderzuckerwumme unterstellt Japanischkenntnisse

unterstellt Japanischkenntnisse 37:12 Ein paar Worte an euch, in eigener Sache

45:38 Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!