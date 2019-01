Ninja Theory: Neues Spiel soll noch 2019 enthüllt werden

Seit der großen Einkaufstour von Microsoft im letzten Jahr gehört Ninja Theory, der Entwickler hinter Spielen wie Enslaved - Odyssey to the West (Testnote: 8.5), DMC - Devil May Cry (Testnote: 8.5) und zuletzt Hellblade - Senua’s Sacrifice (Testnote: 7.0), zu den internen Studios des Redmonder Publishers und arbeitet bereits an einem neuen Spiel, das mit hoher Wahrscheinlichkeit Xbox-One- und PC-exklusiv sein wird. Dieses soll noch im Laufe des Jahres enthüllt werden.

Das zumindest berichtete vor Kurzem Jez Corden, der Chefredakteur von Windows Central, über den eigenen Twitter-Account. „Wir werden Nina Theorys neues Projekt noch in diesem Jahr zu Gesicht bekommen“, heißt es in dem Tweet. Offiziell bestätigt wurde dies zwar bisher noch nicht, sollte es aber den Tatsachen entsprechen, könnte die Enthüllung im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles erfolgen. Wie Phil Spencer kürzlich in einem Podcast mit Microsofts Xbox-Live-Director Larry „Major Nelson“ Hryb angab, will Microsoft dieses Jahr mit einer noch größeren Pressekonferenz als 2018 aufwarten. Es wäre also eine gute Gelegenheit, dort ein neues Spiel von einem seiner frisch übernommenen Studios zu präsentieren.