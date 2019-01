Anthem: Zugriff auf vier Javelins für VIP-Spieler in der offenen Demo

Am vergangenen Wochenende hat Electronic Arts die VIP-Demo zu Anthem (Preview) für die Vorbesteller und Nutzer von EA Access und Origin Access online geschaltet. Leider versäumte der Publisher es zu Beginn, genügend Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen, da viele VIP-Spieler mit Zusatz-Codes auch Freunde zum Test geladen haben, wodurch einige Spieler nicht ins Spiel gelangen konnten. Hinzu kamen Probleme mit der Verbindung und Abstürze des Spiels. EA reagierte und stellte nach und nach mehr Server zur Verfügung. Als Entschädigung schaltete man gegen Ende der Testzeit alle vier Javelins für die VIP-Spieler frei. Wie Bioware nun über Twitter die Frühkäufer informierte, werden diese auch in der kommenden offenen Demo, die im Zeitraum vom 1. bis 3. Februar 2019 stattfinden wird, Zugriff auf alle vier Javelins bekommen.

Als weiteres Dankeschön sind ab sofort alle vier Javelins in der Forge für alle Spieler verfügbar, die an diesem Wochenende an der VIP-Demo teilgenommen haben. Und wenn ihr bisher noch keine Chance hattet, in das Spiel einzusteigen, werden die Javelins auch am kommenden Wochenende auf die VIP-Teilnehmer warten!