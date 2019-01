Splatoon 2: Zeitlich begrenzte Trial-Version erscheint im März

Switch

Zu Splatoon 2 (im GG-Test, Note: 8.0) wird Ende März eine einwöchige Demo-Version erscheinen, wie Entwickler Nintendo auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account verlautbaren lässt. In der kostenfreien Version werden die beiden Spiel-Modi Turf War und Salmon Run sowie Ranglisten-Spiele zur Verfügung stehen. Euren Spielfortschritt werdet ihr zudem in die Vollversion des Spiels mitnehmen können, solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden. Eine Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Nintendo-Switch-Online-Dienst wird nicht erforderlich sein, um sich vom 26. März bis einschließlich 1. April in die Mehrspieler-Schlachten zu stürzen.

Ziel des Multiplayer-Action-Spektakels ist es, mit Hilfe von Farbkanonen möglichst viele Bereiche der Level-Architektur in der eigenen Farbe einzufärben. Der Modus Turf War teilt euch hierbei in zwei Teams zu je vier Spielern ein. Im Spielmodus Salmon Run hingegen kämpft ihr in mehreren Wellen gegen Salmoniden. Ihr müsst dabei eine vorgegebene Anzahl von goldenen Eiern einsammeln, um so die nächste Gegnerwelle freizuschalten.