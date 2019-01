Sekiro - Shadows Die Twice: Spielszenen von der Taipei Game Show

PC XOne PS4

From Software hat im Rahmen der diesjährigen Taipei Game Show in Taiwan ein neues Video zum kommenden Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Anspielbericht) präsentiert. Der Clip wird zwar komplett in chinesisch kommentiert, lässt euch aber einen weiteren Blick auf verschiedene Umgebungen, Gegner und den korrumpierten Mönch (einen der Bosse im Spiel) werfen. Zuletzt bestätigte der Director und From-Software-Präsident Hidetaka Miyazaki, dass es, ähnlich wie in der Souls-Serie auch wieder optionale Bosse geben wird.

Das rund rund 17 Minuten lange Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.