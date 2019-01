Atomic Heart: Neue Spielszenen aus dem Science-Fiction-Shooter

PC XOne PS4

Der russische Entwickler Mundfish hat ein neues Gameplay-Video zu seinem kommenden Ego-Shooter Atomic Heart veröffentlicht. In diesem könnt ihr einen Blick auf verschiedene Waffen, Gegner und Umgebungen werfen, die ihr im Verlauf des Spiels entdecken werdet. Die Geschichte des Titels ist in einem alternativen Universum in der Sowjetunion während ihrer Blütezeit angesiedelt und stark von der Science-Fiction der 1950er Jahre inspiriert. Ihr schlüpft in die Rolle eines Geheimagenten der KGB, der in die geheime Einrichtung 3826 entsandt wird, um nach dem Rechten zu sehen, nachdem der Kontakt mit dieser abgebrochen ist.

Die neuen Spielszenen könnt ihr euch weiter unten anschauen. Atomic Heart wird derzeit für PC, Xbox One und die PS4 entwickelt und soll voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht. Auf der offiziellen Homepage kann der Titel bereits in verschiedenen Editionen vorbestellt werden. Die Standard-Fassung gibt es derzeit ab 34 Euro (50 Prozent Rabatt). Diese umfasst neben dem Basisspiel noch den Soundtrack und das Artbook in digitaler Form sowie ein Behind-the-Scene-Video zum Spiel. Alle Vorbesteller werden zudem in die geschlossene Beta eingeladen, die im vierten Quartal 2019 starten soll. Darüber hinaus können die Frühkäufer drei Tage vor dem noch unbekannten Release-Termin ins Spiel eintauchen.