Axiom Verge: 2D-Metroidvania ab 7. Februar gratis im Epic Games Store

PC Linux MacOS

Bis zum 24. Januar hattet ihr die Möglichkeit, What Remains of Edith Finch im Epic Games Store kostenfrei herunterzuladen. Derzeit wird euch auf der Plattform The Jackbox Party Pack als Download angeboten, und auch der nächste Gratis-Titel steht bereits fest.

Demnach erhaltet ihr im Zeitraum vom 7. bis 21. Februar kostenlosen Zugriff auf Axiom Verge, das seit dem Jahr 2015 unter anderem für PC sowie die Konsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich ist. Entwickelt von Thomas Happ, erwartet euch ein 2D-Titel im Metroidvania-Stil, der mehrere Auszeichnungen erhaltet hat. Wie in diesem Genre üblich, erhaltet ihr im Verlauf des Geschehens neue Waffen und Fähigkeiten, die nicht nur dazu dienen, vormals unzugängliche Abschnitte der neun Levels überwinden zu können, sondern euch auch die Kämpfe gegen die Bossgegner besser überstehen lassen.

In unserem Check zur WiiU-Fassung schrieben wir im Fazit seinerzeit unter anderem, dass „die düstere Pixel-Optik, der treibende Soundtrack und das explorative Gameplay das Spielgefühl [der Metroid-Serie] perfekt einfangen“. Durch den nachfolgenden Trailer von der Humble-Produkseite erhaltet ihr nicht nur einen Eindruck vom Gameplay und der Grafik, sondern auch vom Soundtrack, der ebenfalls von Happ stammt und den ihr via Bandcamp für 10 US-Dollar erwerben könnt.