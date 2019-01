Subnautica: Below Zero: PC-Early-Access-Termin // erscheint auch für Konsolen

PC MacOS

Below Zero, die kommende Standalone-Erweiterung zum Unterwasser-Survival-Spiel Subnautica (Testnote: 8.0) wird nächste Woche, am 30. Januar 2019, in die Early-Access-Phase auf Steam (für Windows und Mac) starten. Dies gab das verantwortliche Entwicklerstudio Unknown World Entertainment kürzlich über die offizielle Homepage bekannt.

Am besagten Tag werden die Entwickler um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) im Rahmen eines auf YouTube und Twitch ausgestrahlten Livestreams erste Szenen aus dem Add-on präsentieren. Below Zero wird hierzulande zum Preis von 16,79 Euro via Steam, Epic Store und Discord vertrieben und soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Konsolen veröffentlicht werden.

Auf der Xbox One wird es möglicherweise ebenfalls eine Game-Preview-Phase vor dem offiziellen Release geben. Dazu heißt es: „Wir können zwar nichts versprechen, werden aber diese Möglichkeit untersuchen. Sony erlaubt gar kein Early-Access-Spiele, wir werden also keine Preview-Version auf der PS4 veröffentlichen.“ Der finale Release in der Version 1.0 wird aber zeitgleich auf allen Plattformen angestrebt, auch wenn hier ebenfalls keine Versprechungen gemacht werden. „Wir wissen nicht, ob wir das schaffen werden, aber das ist zumindest unser Ziel und wir werden euch bezüglich des Fortschritts unterrichten. In der Zwischenzeit werden wir weiter an dem Basisspiel auf der Xbox One und die PS4 arbeiten“, so die Entwickler.