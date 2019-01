Steam: Gratis-WE mit Dragonball FighterZ, Australien-Aktion und mehr

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende, wie auch die Xbox-Live-Gold-Abonnenten im Xbox Game Store, das Prügelspiel Dragonball Fighterz kostenlos anspielen. Der Download des Titels ist etwa 5,5 GB groß und ihr könnt die Live-Server bis morgen Abend, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) betreten. Zudem wurde eine Australien-Aktion gestartet, bei der ihr zahlreiche Titel australischer Studios günstiger bekommt, darunter Spiele, wie Crawl, Hacknet, Hollow Knight (im User-Artikel), City Of Brass, Hand of Fate 2, Stranded Deep (Early Access) und mehr.

Darüber hinaus gibt es im Rahmen des aktuellen Global-Game-Jam-Events Rabatte auf Spiele aus dem vorherigen Event, darunter Lovers in A Dangerous Spacetime, Life Goes On - Done to Death und A Normal Lost Phone. Als Angebot des Tages ist Ghost of a Tale im Preis reduziert.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele, DLCs und Erweiterungen findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):