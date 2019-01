Steam: Gratis-WE für Endless Space 2 // Vorgänger ab sofort gratis erhältlich

PC MacOS

An diesem Wochenende können Nutzer der Steam-Plattform Endless Space 2 (im Test mit Wertung 7.0) kostenlos ausprobieren. Mit Endless Legend (im Test mit Wertung 6.5) und Dungeon of the Endless (im Arcade-Check) sind zudem zwei weitere Spiele der Amplitude Studios ebenfalls bis Montag frei spielbar. Zusätzlich wurden die Preise dieser sowie diverser anderer Spiele des Studios im Rahmen einer Rabattaktion bis zum 4. Februar um bis zu 75 Prozent gesenkt.

Bereits am 24. Januar gaben die Entwickler bekannt, dass Endless Space, der Vorgänger aus dem Jahr 2012, ab sofort dauerhaft kostenlos spielbar ist. Herunterladen könnt ihr auch das Strategiespiel über die Games2Gether-Plattform.

