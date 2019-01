Sekiro - Shadows Die Twice: Director bestätigt optionale Bosse

PC XOne PS4

Das kommende Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Anspielbericht) wird, wie auch die Souls-Serie, mit optionalen Bossen aufwarten. Dies hat der Director und From-Software-Präsident Hidetaka Miyazaki kürzlich in einem Interview mit Game Informer bestätigt. Auf das Thema angesprochen, antwortete Miyazaki: „Ja. Ich meine, für uns ist es schon eine Selbstverständlichkeit und wir hoffen, dass wir mit den optionalen Bossen die Erwartungen der Spieler erfüllen. Wir denken, dass sie auch dieses Mal ziemlich knackig sein werden.“

Im weiteren Verlauf des Interviews bestätigte Miyazaki zudem, dass die Bosse wieder mit mehreren Phasen aufwarten werden. „Ihr werdet nicht einfach den gleichen Kampfverlauf von Anfang bis Ende sehen. Die Bosse werden sogar das Kampftempo verändern oder neue Elemente einbringen“, so der Director. Sekiro - Shadows Die Twice wird derzeit für PC, Xbox One und die PS4 entwickelt und soll am 22. März dieses Jahres in den Händlerregalen stehen.