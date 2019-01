Darauf freut sich die Redaktion im... Februar 2019

Beim Anblick der Releaseliste im Februar könnte man fast meinen, Weihnachten steht wieder vor der Tür. Doch auf welche Spiele (und Serien und Filme) freuen sich die GamersGlobal-Recken besonders?

[FILME/SERIEN] Ich glaube es selbst kaum, aber aktuell bin ich serientechnisch befriedigt, sprich, da ist nichts, was sich mir aufdrängt. Wobei, sollte ich die Chance nutzen undeine zweite odereine erste Chance geben?[SPIELE/BRETTSPIELE] In der in Kürze erscheinenden Retro Gamer lösen wir eine Gewinnspielfrage zu Fallout ‘76 auf, bei der die Leser ihr liebstes Postapokalypse-Spiel nennen sollten. Dabei fiel auch immer wieder der Name. Mann, hatte ich einen Spaß mit dem ersten Stalker damals! Das Nächstbeste und vor allem Brandaktuelle ist natürlich, worauf ich mich sehr freue im Februar. Und: Ich werde dem-Addoneine Chance geben.[SONSTIGES] Im Februar werde ich viel Zeit mit Pläneschmieden (Regie: sinistres Lachen einblenden) verbringen. Ich fürchte, zu viel mehr werde ich da nicht kommen.[FILME/SERIEN] Kurz vor dem Verfassen dieser Zeilen hat mich eine Mail von Netflix erreicht, dass miteine Dokureihe über den gleichnamigen Meuchler auf der Streamingplattform verfügbar ist. Da mich das Thema allgemein fasziniert, werde ich die sicherlich schnell verschlingen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nach meiner Anspielsession in London bin ich doch ziemlich heiß auf. Allein die launige Flugmechanik scheint mir ein Spaßgarant zu sein, und auch das Waffenhandling fühlt sich sehr, sehr gut an. Ein paar willige Mitspieler werde ich sicherlich finden, dann steht der einen oder anderen Stunde im Javelin nichts entgegen. Wenn mir dann doch einmal der Sinn nach Solounterhaltung steht, dann dürftemein Favorit im Februar werden. Das Setting finde ich sehr spannend, und mithatte ich im letzten Jahr bereits viel Freude. Hoffentlich fallen die Rollenspielelemente nicht zu sehr ins Gewicht…[SONSTIGES] Das einzige Konzert, das mich im Februar wirklich und ganz ehrlich interessiert, wäre. Leider ist es schon ausverkauft. Wer also zwei bis drei Tickets für München übrig hat, der möge mich doch bitte kontaktieren. Ich zahle auch gut![FILME/SERIEN] Bei Filmen und Serien hinke ich ohnehin weit hinterher, von daher gilt es bei mir wie gehabt, Versäumtes nachzuholen. Im Februar werde ich wohlnoch mal neu anfangen. Übermässig viel mag in den beiden ersten Episoden nicht passiert sein, aber nach einem Jahr Pause fange ich doch lieber noch mal von vorne an. Aber bei all dem Kram, den ich noch nachholen will, bin ich fast schon froh, dass im Kino im Februar rein gar nichts kommt, das mich wirklich interessiert.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem bereits der Januar gefühlt aus allen Nähten platzte, ist der Februar noch reichlicher gefüllt. Aber irgendwie bin ich auf kaum einen davon so richtig scharf. Unter den großen und größeren Titeln sind es einfach wieder fast ausnahmslos Fortsetzungen, bei denen man vorher schon in etwa weiß, was auf einen zukommt. Fürgilt das aufgrund einiger Abweichungen zu den Vorgängern vielleicht noch am wenigsten. In dem Fall könnten aber genau diese Abweichungen auch kontraproduktiv sein. Die Vorfreude hängt hier vor allem an den Vorgängern. Die zählen nicht grundlos zu den wenigen Spielen der letzten Jahr, die ich (weit) mehr als nur einmal durchgespielt habe.[SONSTIGES] Der anstehende Frühjahrsputz lässt mich nicht unbedingt in Vorfreude schwelgen. Aber deshalb mache ich es wie immer sehr clever und widme mich ihm schon im Monat vor dem Frühlingsanfang. Gut, wenn ich recht darüber nachdenke, ist der Plan vielleicht doch nicht so clever. Aber irgendwie muss man ja die "Sonstiges"-Kategorie füllen, oder?[FILME/SERIEN] Im Februar erscheinen weder neue Serien noch Filme, die auf der Must-See-Liste habe. Das ist gut so, denn zum einen ist vor wenigen Tagen die neunte-Staffel erschienen, von der ich mir bisher erst eine Folge anschauen konnte. Zum anderen habe ich, wie schon in einem MoMoCa erwähnt, die Seriefür mich entdeckt, nachdem ich lange Zeit dachte, dass sie total trocken und langweilig ist. Dort hänge ich momentan in Staffel 2, dummerweise habe ich mich aber über einen YouTube-Titel schon zu einem tragischen Ereignis spoilern lassen...[SPIELE/BRETTSPIELE] Wie ich meine Kollegen einschätze, wird niemand von ihnenauf dem Schirm haben. Dabei kann ich absolut nicht verstehen, wie man diesem simplen, aber so unglaublich motivierenden Spielprinzip die kalte Schulter zeigen kann. Für mich steht jedenfalls fest, dass ich mich vom ersten Tag an auf Bestzeiten-Jagd begeben beziehungsweise auf den schwereren Strecken wieder kurz davor stehen werde, das Gamepad gegen die Wand zu klatschen. Bei den größeren Veröffentlichungen bin ich vor allem aufgespannt, das ich am VIP-Wochenende gerne mal ausprobiert hätte, in meinem kurzen Zeitfenster aber mehrmals vom unendlichen Ladebildschirm daran gehindert wurde.[SONSTIGES] Schon im letzten Jahr war die Auswärtstour nach Frankfurt sehr spaßig, dieses Jahr nehmen meine Gladbacher hoffentlich auch drei Punkte mit nach Hause. Vor dem Spiel werden wir auch wieder in eine urige Kneipe gehen. Ob ich mir aber noch mal diese grüne Soße antue, weiß ich noch nicht. Liebe Frankfurter, findet ihr die wirklich lecker?[FILME/SERIEN] Auch wenn die Serie nachgelassen hat und ich keine Ahnung habe, wie es ab Staffel 10 ohne Emmy Rossum weitergehen soll: Auf die neunte Staffelfreue ich mich dennoch ein bisschen. Ansonsten habe ich den Probemonat Netflix begonnen. Für Serienfans ist das einfach das Nonplusultra. Aktuell schaue ichund habe sehr viel Spaß.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Februar ist eigentlich recht vollgepackt. Am meisten freue ich mich wohl auf die Rückkehr nach Montana in, da ich Far Cry 5 sehr gerne gespielt habe. Ein großer Metro-Fan war ich bislang nicht, abersieht fantastisch aus. Und dann warte ich noch auf die ersten Reviews zu[SONSTIGES] Das Jahr 2019 fängt musiktechnisch noch ruhig an. Deshalb fällt es mir auch schwer, etwas Gescheites rauszusuchen. Aber ein bisschen Interesse weckt immerhinvon. Die Band war bis zur drogeninduzierten Beinahe-Selbstauflösung von Frontmann Evan Dando großartig. Ab und zu gelingen ihm auch heute noch kleine Geniestreiche.[FILME/SERIEN] Mit der Adaptionhauchen James Cameron und Robert Rodriguez einem Manga-Klassiker Leben ein, dem nie so recht der Sprung in Film und Fernsehen gelang. Die Entscheidung, der Titelfigur so riesige Welpenaugen zu verpassen, irritiert mich etwas. Aber ich freue mich darauf, eine coole Heldin zu sehen zu bekommen, die auf der Leinwand anderen Cyborgs ordentlich die Hardware zerhaut.[SPIELE/BRETTSPIELE] U-Bahn war gestern, inbuche ich mir ein Ticket für den Hypetrain. Mit Artjom in einem Zug durch das verstrahlte Russland zu rollen, ist ein tolles Konzept: Eine Basis, zu der ich vielleicht eine Verbindung aufbaue, vor immer neuen Kulissen. Ich bin sehr gespannt, wie Entwickler 4A Games das Pacing bei der Mischung aus weitläufigeren Gebieten und hohem Story-Fokus gestalten.[SONSTIGES] Momentan lese ich mich mit großem Spaß durch die Mitte derTrilogie von. Wenn ein Werk so stilbildend für ein Genre war wie Neuromancer für Cyberpunk, gestaltet sich eine Expedition zurück zu den Wurzeln interessant, aber meist nicht wirklich packend. Doch obwohl bei Gibson all jene Elemente auftauchen, die schon so formelhaft im Cyberpunk geworden sind, stecken noch überraschend viele frische Ideen und tolle Charakterzeichnungen in den Büchern. Anachronismen wie Faxgeräte geben Gibsons Visionen dazu manchmal einen netten Retro-Zukunfts-Chic.[FILME/SERIEN] Ein Abend in der Woche ist derzeit fest für die neue Folge voneingeplant. Die zweite Staffel ist doch ganz ordentlich gestartet. Im Anschluss schauen wir dann meist noch eine andere Serie weiter, zuletzt etwa die starke zweite Staffel vonOh, und wir sind mächtig gespannt auf. Eine kinderfreundliche Variante des zweiten Teils bei immer noch 117 Minuten Laufzeit ... keine Ahnung, wie das funktionieren soll.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn meine bessere Hälfte schimpft, bin ich eigentlich ganz glücklich, dass Anno 1800 in den April verschoben wurde. So bleibt mehr Zeit, um mit den Kumpels die Welt von Anthem unsicher zu machen. Ob mich der Koop-Shooter länger bei der Stange halten kann als die Destinys und The Divisions dieser Welt? Am meisten freue ich mich im Februar jedoch auf Metro Exodus. Die beiden Vorgänger haben sich mir als besondere Spieleerfahrungen ins Hirn eingebrannt. Entsprechend hoch ist nun meine Erwartungshaltung.

[Sonstiges] Das Highlight im Februar steht bereits am 2. und 3. an: das Final Fantasy Fan Festival in Paris. Dort erwarten mich nicht nur jede Menge neue Infos zu Shadowbringers, der nächsten Erweiterung von Final Fantasy 14, sondern eine in die Realität geworfene Version von Gold Saucer mit zig Aktivitäten, Cosplay, Konzerten und Leckereien. Ob es ein Chocobo-Wettrennen geben wird?