Metroid Prime 4 wird komplett neu entwickelt, Retro Studios übernehmen

Shinya Takahashi, Senior Managing Executive Officer von Nintendo, hat in einem Video Neuigkeiten zu der Entwicklung von Metroid Prime 4 preisgegeben. Der auf der E3 2017 angekündigte Switch-Exklusivtitel, der ursprünglich bei Bandai Namco entwickelt werden sollte, entsprach demnach nicht dem Qualitätsstandard von Nintendo. In der Folge hat sich Nintendo dazu entschieden, die Entwicklung komplett neuzustarten und das Spiel zurück in die Hände der Serienväter von Retro Studios zu geben. Gleichzeitig entschuldigte Takahashi, dass das Spiel noch längere Zeit brauchen werde, bevor es erscheinen könne.