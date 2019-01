X4 - Foundations: Update 1.60 erschienen // Ausblick auf die weitere Entwicklung

PC

Mit X4 - Foundations erschien Ende November letzten Jahres der neueste Ableger der beliebten Weltraumwirtschaftssimulation von Egosoft. Trotz eines im Vergleich zu X Rebirth (Test des Updates 2.0 mit Wertung 5.0) insgesamt fehlerfreieren Starts hat der Entwickler in der Zwischenzeit mehrere Updates veröffentlicht, die zahlreiche Fehler beheben und neue Komfortfunktionen hinzufügen.

Nun wurde das Spiel mit Update 1.60 weiter verbessert. Ein für Serienfans vermutlich besonderes Highlight sind die Musikstücke aus früheren Spielen, die Einzug in X4 - Foundations gefunden haben. Darüber hinaus freuen sich die Spieler aber auch über eine neue Kartenfilterfunktion, eine verbesserte Spielperformance sowie eine aktualisierte KI, die konsequenter Angriffe (auch) auf Stationen organisiert. Das vollständige Changelog könnt ihr über die Quellenangaben am Ende dieser News einsehen.

Gleichzeitig hat sich Egosoft auch zur weiteren Zukunft von X4 - Foundations geäußert. Das nächste größere Update 2.0, das bereits im Februar dieses Jahres erscheinen soll, wird unter anderem die Möglichkeit mitbringen, eigene Schiffswerften zu bauen. Außerdem soll das Crew-Training vereinfacht werden. Mit dem Update 2.50 wird dann mit Versorgungsschiffen ein neuer Schiffstyp ins Spiel eingefügt. Diese sollen wie fliegende Ausrüstungsdocks funktionieren und können das Rückgrat einer großen Flotte bilden. Zudem werdet ihr Sektoren für eure Schiffe sperren können, um zu verhindern, dass sich diese durch besonders gefährliche Weltraumbereiche bewegen. Auch eine Linux-Version von X4 - Foundations sowie die TrackIR-/Tobii-Unterstützung sind für diesen Zeitraum angedacht.

Update 3.0 wird den Fokus auf den Besitz von ganzen Sektoren legen und dieses Feature mit einer Reihe weiterer Funktionen ausbauen. So werdet ihr in der Lage sein, eure eigene Fraktion mit euren eigenen Regeln zu entwerfen. Ebenfalls geplant ist ein weiteres Spielstartszenario. Für alle angekündigten Updates stellt der Entwickler darüber hinaus mehr und bessere Missionen sowie erweiterte Online-Expeditionen in Aussicht.

Schließlich hat sich Egosoft noch zur ersten DLC-Erweiterung geäußert. Diese soll nach Update 3.0 später in diesem Jahr erscheinen und viele neue Schiffe, Stationsmodule, Missionen und neue Sektoren enthalten. Mit dem Volk der Split, ihren eigenen Schiffen, ihrer Wirtschaft und natürlich ihrem großen neuen Raumgebiet wird das X-Universum zudem mit einer zusätzlichen Fraktion belebt, die Fans der Serie bereits aus den Vorgängern kennen und bislang in X4 - Foundations vermissen.