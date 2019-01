WRC 8 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt

PC Switch XOne PS4

Mit WRC 8 haben der Entwickler Kylotonn und der Publisher Bigben Interactive den nächsten Teil der Rallye-Simulationsserie angekündigt. Der Titel soll im September dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der neue Teil der Reihe soll, basierend auf dem Feedback der Community, in allen Bereichen verbessert werden. Neben einer besseren visuellen Umsetzung versprechen die Entwickler unter anderem auch einen umfassenderen Karrieremodus, mehr technische Strecken, bessere Hinweise, verbesserte Steuerung, mehr Realismus bei der Fahrphysik, sowie ein dynamisches Wettersystem zu liefern. Letzteres soll nicht nur ein visueller Schmankerl sein, sondern sich auch auf das Fahrverhalten und somit auch massiv auf das Management der Karriere auswirken.

In WRC 8 werden die offiziellen Teams der Saison 2019 zur Auswahl stehen. Damit können sich die Fans auf die Rückkehr bekannter Namen, wie den sechsfachen Weltmeister Sébastien Ogier von Citroën Racing oder auch die WRC-Legende Sébastien Loeb freuen, der dieses Jahr für Hyundai Motorsport fährt. Zudem wird eine Auswahl an WRC-2- und Junior WRC-Fahrern geboten, die in Kürze vorgestellt werden. Insgesamt sollen die Spieler aus 50 Teams wählen können. Auch sollen mehr als 100 spezielle Strecken in 14 Ländern geboten werden.

Einen ersten Trailer hat Bigben ebenfalls veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Der Clip lässt euch einen Blick auf präsaisonale Testfahrten mit einem Ford Fiesta World Rally Car bei der Rallye Monte-Carlo und der brandneuen Rallye Türkei werfen.