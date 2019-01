Evoland: Legendary Edition bringt Evoland 1 und 2 auf die Konsolen

PC Switch XOne PS4 MacOS

Entwickler Shiro Games hat mit der Legendary Edition eine Portierung von Evoland und Evoland 2 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Bereits am 7. Februar 2019 wird die Legendary Edition, die beide Spiele der Reihe enthält, in den digitalen Shops der jeweiligen Anbieter verfügbar sein. Zudem versprach der Hersteller Patches für die Steam-Version der Spiele, die diese auf die "finale Form" bringen sollen. Den Trailer zur Ankündigung findet ihr im Anhang.

Bei Evoland handelt es sich um ein klassisches Action-Rollenspiel, das jedoch um einen kleinen Kniff erweitert wurde: Zu Beginn des Spiels startet ihr in der monochromen 2D-Ära und erspielt euch nach und nach weitere Evolutionsstufen bis hin zu den modernen 3D-Ablegern des Genres. Evoland 2 erweitert diese Idee dann zudem um verschiedene Genres, so findet ihr unter anderem auch Jump'n'Run- oder Beat'Em'Up-Abschnitte im Spiel.