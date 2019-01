Ion Maiden: Neuer Level für die Early-Access-Version verfügbar

PC Switch XOne PS4

Für den auf einer modifizierten Build-Engine basierenden Actiontitel Ion Maiden vom Publisher 3D Realms ist ein neuer Level auf Steam verfügbar. In der "Heskel's House of Horrors" genannten Map erkundet ihr eine Grusel-Villa im südamerikanischen Stil. Zudem findet ihr auch neue Waffen und könnt diese direkt an den neuen Gegnertypen ausprobieren – inklusive der frisch hinzugefügten sekundären Feuermodi.

Der Level diente ursprünglich als Gameplay-Demo auf der PAX South, wurde nun jedoch allen Besitzern der Early-Access-Version zugänglich gemacht. Die Entwickler von Voidpoint produzierten extra für diese Map einen Release-Trailer, den ihr euch direkt im Anschluss an die News ansehen könnt. Die fertige Version von Ion Maiden soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.