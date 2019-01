GG-Wochenrückblick KW 4/2019: Horror-Remake, Preview-Offensive und eine Ente

Da behaupte noch einer, die GamersGlobal-Redaktion wäre nicht fleißig! Neben einem mehrteiligen Programm zum Resident Evil 2-Remake kann man diese Woche durchaus unter dem Motto "Preview-Offensive" zusammenfassen. Bei den News stachen derweil eine umgehend dementierte Falschmeldung, Star Wars und die Anthem-Demo hervor. Lest nun über die wichtigsten Ereignisse auf GamersGlobal vom 20. bis 26. Januar 2019.

Die Redaktions-Highlights der Woche

Ein großer Video- und Audio-Test, eine Stunde der Kritiker, Jörgs 1. Stunde uncut und der Testvergleich: Resident Evil 2 ist der Test der Woche und kann bei Benjamin Braun („So muss ein Remake aussehen!“) sehr viel mehr Begeisterung hervorrufen als bei Jörg Langer („Falls ihr, wie ich, auf Logik in Spielen Wert legt, dann zieht mindestens eine Note ab. Vielleicht auch zwei.“).

Beeindrucken kann Benjamin auch das französische VR-Abenteuer A Fisherman's Tale im PS4-Kurztest: „Die spielerische Grundidee [...] ist außergewöhnlich und wird hier auch kreativ genutzt.“

In der Vorschau zu Far Cry - New Dawn ist Christoph Vent noch vorsichtig skeptisch. Während Ubisoft bei Inhalten und Spielmechanik gewohnt auf hohem Niveau arbeitet, konnte Christoph das neue Levelsystem der Gegner noch nicht ganz überzeugen.

Biowares Multiplayer-Shooter Anthem gilt als eine der großen Spielehoffnungen des Jahres 2019. Dennis Hilla konnte direkt vor Ort probespielen und ist sich nun ganz sicher: „Anthem hat das Zeug dazu, ein ganz großer Online-Knaller zu werden.“

In Total War - Three Kingdoms verschlägt es uns ins alte China. In der Preview zum Strategiespiel von Creative Assembly feiert der Journalist Olaf Bleich seine Premiere auf GamersGlobal und kann die Fans der Reihe beruhigen: Total War bleibt Total War.​​​

Die meistgelesenen und -kommentierten News der Woche

Die mit Abstand meistgelesene News der Woche war am Ende doch eine Falschmeldung. Über ein YouTube-Video verbreitete sich die Nachricht, Bethesda plane die Umstellung auf ein Free-to-play-Modell für Fallout 76. Die GamersGlobal-User hätte es nicht gewundert, Bethesda dementierte dennoch umgehend.

Selbes Genre, anderes Spiel: Anthem von Bioware geht auf die Produktionszielgerade und bekommt eine Demo spendiert, die an diesem Wochenende für Vorbesteller und Abonnenten bereitsteht und am nächsten Wochenende für alle anderen Interessenten verfügbar ist. Doch Bioware warnt vor, dass die Demo nicht das fertige Spiel repräsentiert und erklärt die Unterschiede.

Seit dem 24. Januar ist das Rollenspiel Pillars of Eternity 2 - Deadfire optional mit rundenbasierten Kämpfen spielbar. Das hat sich so mancher Fan schon länger gewünscht, jetzt kann das kostenlose Update mit dem neuen Feature heruntergeladen werden. Die Entwickler sprechen dabei von einem „außerordentlichen Arbeitsaufwand“ mit Einfluss auf die Benutzeroberfläche.

Die Star-Wars-Marke scheint bei Electronic Arts nicht in den besten Händen zu sein. Das meinen nicht nur eingefleischte Sternenkrieger, auch der Rogue One-Autor Gary Whitta kritisiert EAs Umgang mit der Lizenz. Anlass für seine gehässigen Worte ist die kürzlich erfolgte Streichung des Open-World-Titels Project Orca und die Tatsache, dass bisher eher durchschnittliche Lizenz-Spiele erschienen.

Der game-Verband hat die 20 in Deutschland meistverkauften Spiele des Jahres 2018 bekannt gegeben. Nintendo war mit sieben Titeln wie in fast jedem Jahr erfolgreichster Publisher, die meisten Exemplare wanderten jedoch von FIFA 19 über den Tresen, gefolgt von Red Dead Redemption 2.

Das Google-Unternehmen DeepMind hat eine KI programmiert, die professionelle Starcraft 2-Spieler schlagen kann. Getestet wurde das mit zwei Szene-Profis (allerdings keine Südkoreaner) und auf Video festgehalten.

Für Belustigung sorgte bei einigen Usern die Nachricht, dass es eine eigene eSports-Liga zum Landwirtschafts-Simulator 19 geben wird. Eine wunderbare Vorlage für viele Wortspiele, wie etwa "Capture the Milchkanne".

Vielleicht nicht die wichtigste News der Woche, dafür jedoch die meistkommentierte: Die Pornhub-Statistiken für 2018 und welche Rolle Fortnite dort spielt. Sex sells - even on GamersGlobal. Einen Anschauungsunterricht in Sachen C64-Programmierung gibt es in der nicht minder kommentierten News über eine C64-Portierung von Eye of the Beholder. Denn wie sich herausstellt, ist GG-User V3to Teil des Teams. Auf Platz 3 der meistkommentierten News findet sich das oben genannte Fallout-76-Gerücht wieder.

Was die Community so treibt

In den offiziellen PDF-Magazinen für Premium-User finden sich regelmäßig die WortSpiele wieder, Spiele-Screenshots, die mit Zitaten eine ganz eigenwillige Komposition ergeben. Durch die Zusammenarbeit von ChrisL, Admiral Anger, Ganon und Slaytanic wurde nun ein Wandkalender für das Jahr 2019 kreiert, den ihr noch bis 31. Januar bestellen könnt.

Unter den Retro-Kalenderblättern dieser Woche findet ihr einen kleinen Rückblick mit wissenswerten Fakten zu unter anderem Alone in the Dark 2, Ultima III und Sim City 3000. Täglich neue Kalenderblätter gibt es im Forum.

Da sich der Januar bereits dem Ende nähert, könnt ihr nun noch eure Chance nutzen, via Forum am Community-Projekt "Das spielen unsere User" teilzunehmen. Beschreibt mit maximal 1.600 Zeichen, was ihr in diesem Monat gespielt habt, und füllt die abwechslungsreiche DU-Galerie, die Anfang Februar auf GamersGlobal erscheint.

Dies ist ein Gegenentwurf zum Rückblick der letzten Woche von CaptainKidd. Meinungen und Verbesserungsvorschläge können gerne in den Kommentaren diskutiert werden.

Wenn zwei bis drei weitere User Interesse haben diese Rubrik im wöchentlichen Wechsel zu bearbeiten, kann der GamersGlobal-Wochenrückblick in Serie gehen, sofern ihr einen Mehrwert erkennt, der die durchaus vorhandene Arbeit beim Erstellen dieser News rechtfertigt.