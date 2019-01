Nach der eifrig diskutierten Kritik am Spiele-Journalismus bezüglich Previews in den letzten Wochenend-Lesetipps sind an diesem Wochenende die Spiele-Hersteller fällig. Im Tagesspiegel schreibt ein Informatiker einem 13-jährigen, wie eiskalt gierig und berechnend die Entwickler seines ach so innig geliebten Fortnite agieren. Außerdem hat sich die ZEIT gefragt, wie es um die Arbeitsbedingungen bei deutschen Entwicklern bestellt ist. Und warum vers(ch)enken Millionen Menschen Zeit in den Landwirtschafts-Simulator?

​​​​ „Unser Spiel heißt Geld machen, und ihr seid darin nur eine Zahl“

tagesspiegel.de am 2.1.2019, von Gregor Engelmeier

„Der Sohn zockt Fortnite, die Mutter will verstehen, was den Jungen so fasziniert und fährt mit ihm nach Köln zur Gamescom. Auf der weltgrößten Computerspielmesse will sie eine Verbindung zu dem 13-Jährigen herstellen.“ Nachdem der Tagesspiegel von diesem Generationenkonflikt aus Sicht von Mutter und Sohn berichtete, antwortete ein Informatiker, dessen Brief die Zeitung nun veröffentlichte. Und dem Fortnite-Sohn wird dieser Brief gar nicht gefallen: schonungslos wird hier offenbart, wie berechnend alles von der Spieleindustrie eingefädelt wurde, dass die Sucht greift und das Geld fließt. Soziale Kontakte? Hausaufgaben? Bewegung? Wurscht! Oder wortwörtlich: „Was ich Dir sagen will ist: Wir rechnen es aus. Wir rechnen EUCH aus… Jeder Klick, jede Interaktion, jedes noch so kleine Detail verrät, wie ihr tickt. Vielleicht findest Du es blöd, wenn ich so über Dein Hobby spreche, aber glaube mir – das ist das Spiel, für das so etwas wie die Gamescom und die eSports veranstaltet werden.“

Games-Branche: Leidenschaft und Überstunden

zeit.de am 16.1.2019, von Matthias Kreienbrink

Als nach der Fertigstellung von Red Dead Redemption 2 im vergangene Jahr Meldungen die Runde machten, wonach die Rockstar-Mitarbeiter Überstunden in einem arbeitsrechtlich nicht vertretbaren Maß leisten mussten, war der Aufschrei groß. Die ZEIT hat sich bei deutschen Spieleentwicklern umgehört, ob hier ähnliche Arbeitsverhältnisse an der Tagesordnung sind. So erklärt Johannes Roth, Gründer von Mimimi Productions (Shadow Tactics), er könne „nicht ausschließen, dass es in seinem Betrieb mal zu Crunch-ähnlichen Zuständen kommt, wie die Phase kurz vor der Deadline eines Spiels genannt wird. Dafür sei die Entwicklung einfach zu komplex, müssten so viele Zahnräder ineinandergreifen – Design, Story, Programmierung, Musik, Marketing –, als dass es nicht doch zu Mehrarbeit kurz vor der Fertigstellung kommt.“

Landwirtschafts-Simulator: Warum so viele Menschen gerne Traktor fahren

derstandard.at am 19.1.2019, von Daniel Koller

Der Landwirtschafts-Simulator 2018 verkaufte sich in den ersten zehn Tagen nach Release mehr als eine Million Mal. Auch für 2019 gibt es bereits eine Neuauflage der bäuerlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom Schweizer Hersteller Giants Software. Spielekritikern und echten Gamern - oder jene, die sich dafür halten - ringt der Farmer-Wahnsinn nur ein müdes Lächeln ab. „Dass sich Menschen stundenlang ihren virtuellen Farmen widmen, liegt laut dem Psychologen [Benjamin Strobel] größtenteils an der intrinsischen Motivation. Dabei handelt es sich um einen Teil der Motivation, der aus uns selbst kommt und von drei Faktoren abhängt: dem Erleben eigener Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Schwerbehinderte und Spiele“

gamersglobal.de am 19.9.2012, von Thomas Barth

„Schon mal dem Pflegepersonal erklärt, wie man eine Grafikkarte austauscht? Also ich schon...“ GamersGlobal-User Thomas Barth gilt nach einer schweren Krankheit seit mittlerweile 20 Jahren als schwerbehindert. Anhand zweier Freunde und sich selbst schreibt er über die Probleme, die Menschen mit ähnlichem Schicksal haben, wenn sie einen Computer bedienen wollen oder müssen - vom Spielen ganz zu schweigen. „Wenn ich weiterhin Gamer sein möchte, müssen die Geräte kabellos bedienbar sein, es muss möglich sein, das Gerät mit einer Fernbedienung an und aus zu schalten, die Spiele müssen als digitale Version verfügbar sein und die Bedienung dieser Spiele muss möglichst barrierefrei gehalten werden.“

Fundstück der Woche: „Meine Game Boy Story: Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“

videospielgeschichten.de am 2.12.2018, von Leo Brodecky

Wenn ein zehnjähriger Junge Anfang der Neunziger ein Geschenk öffnete um dort einen Game Boy vorzufinden, war die Welt auf einen Schlag ein Himmel der Glückseligkeit, oder wie man damals sagte: cool! Beim Österreicher Leo Brodecky lief alles etwas anders ab, woran seine missmutige Großmutter nicht ganz unbeteiligt war: „Da ich wusste, dass die wunderschöne, tragbare Spielkonsole nicht gerade wenig Geld kostet, musste ich meinen ganzen Mut fassen um meinen Wunsch zu äußern. Auf ihre Antwort "Wos kost‘ der Schmarren?", entgegnete ich zögernd: "Naja, tausendfünfhundert Schilling." Woraufhin sie mir das Geld in die Hand drückte und ich mich sogleich mit meiner Mutter auf den Weg zum nächsten Elektrohandel machte um den grauen Klotz zu erstehen.“