Metro Exodus: Keine Bedenken wegen Konkurrenz wie Far Cry oder Anthem

Wenn der Ego-Shooter Metro Exodus (im gamescom-Anspielbericht) von 4A Games am 15. Februar das Licht der Welt erblickt, wird sich der Titel zum Release mit einigen starken Konkurrenten um die Gunst der Spieler streiten müssen. Denn am selben Tag bringt auch Ubisoft mit Far Cry - New Dawn (Preview) einen Shooter mit einer ähnlichen Thematik auf den Markt. Auch Microsofts Crackdown 3 wird am besagten Tag veröffentlicht und nur eine Woche später wird Biowares Online-Shooter Anthem (im gamescom-Anspielbericht) folgen. Verschieben möchte der Publisher Deep Silver den Titel aber trotzdem nicht. In einem Interview mit Games Industry sagte der Head of global Brand Management Huw Beynon:

Wir sind zuversichtlich, dass Metro ein Publikum da draußen hat, das sich bereits seit einer langen Zeit auf den Titel freut. Wir sind sehr zufrieden damit, wo sich das Spiel bezüglich der Qualität heute befindet und wollen es daher veröffentlichen.

Auch wenn es sich bei allen genannten Spielen um AAA-Produktionen handelt, möchte Deep Silver den kommenden Titel nicht mit solchen Bezeichnungen promoten. Auf das Thema angesprochen und gefragt, ob Metro Exodus ein AAA-Produkt ist, antwortete Beynon.

Ich habe für solche Bezeichnungen nicht viel übrig. Was wir bieten, ist ein Spiel, das wirklich vollgepackt mit Inhalten ist und eine storybasierte Spielerfahrung bietet. Meiner Meinung nach zieht es eher Leute an, die Horizon - Zero Dawn oder so etwas, wie den Witcher mochten - erwachsene, seriöse und storybasierte Singleplayer-Erfahrungen. Diese haben kürzlich eine echte Renaissance erlebt.

Als einzigen möglichen Konkurrenten sieht Beynon das kommende Far-Cry-Spiel an, da es ebenfalls in einem postapokalyptischen Setting angesiedelt ist. „Ich denke jedoch, dass es ein nur sehr oberflächlicher Vergleich ist. Ich denke, die Leute werden schnell merken, dass Metro ihnen eine reichhaltige und glaubwürdige Welt mit einer tiefgehenden Geschichte bietet. Wir haben den Vorteil, mit Dmitry Glukhovsky zusammenarbeiten zu können und all die Erfahrung und Kenntnis zu nutzen, die er mit sich bringt.“ Wenn man unter die Oberfläche schaut, habe das Spiel einen sehr anderen Stil als alles, was demnächst erscheint, so Beynon.