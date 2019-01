At the Gates: 4X-Strategie erschienen // Shafer ging „durch die Hölle“

PC Linux MacOS

Sechs Jahre nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne hat Ex-Firaxis-Mitarbeiter Jon Shafer sein Global-Strategiespiel At the Gates veröffentlicht. In einem ausführlichen Blogeintrag unter dem Titel „How At the Gates took 7 years of my life – and nearly the rest“ ist der ehemalige Lead-Designer von Civilization 5 froh das Spiel endlich fertiggestellt zu haben und berichtet von einer Entwicklung, die ihn an den Rand des Zumutbaren gebracht hat.

Nach der Fertigstellung von Civilization 5 gründete Shafer sein eigenes Indie-Studio Conifer Games. Er wollte seine eigenen Ideen in ein 4X-Spiel stecken, wurde im Februar 2013 bei Kickstarter vorstellig und freute sich am Ende über 106.000 US-Dollar von über 3.000 Unterstützern. Schon während dieser Phase steckte Shafer alle Energie in das Projekt At the Gates. Und so beschreibt er in seinem Blog, wie er in den Folgemonaten und -jahren zunächst die sozialen Kontakte einschränken muss um diese nach einiger Zeit komplett zu verlieren. Schlimmer noch:

Die Gewohnheit meiner Arbeit begann sich zunehmend zu verzerren. Ich bin selten vor vier Uhr morgens ins Bett gegangen und habe dann meistens ganz aufgehört zu schlafen. Ich hörte größtenteils auf zu essen und fiel von 72 kg auf 58 kg. Einmal blieb ich für 110 Stunden an meinem Computerschreibtisch, nur gelegentlich im Bad. Viereinhalb Tage in Folge. Für die Arbeit. An diesem Punkt wurde mir klar, dass etwas ernsthaft falsch war.

Mit der Hilfe von Ärzten, Psychologen und jeder Menge Medikamente gelang es dem 33-jährigen sich zu fangen und in einer für sich und seine Mitmenschen gesunden Art und Weise die Fertigstellung von At the Gates anzugehen. In dem Global-Strategiespiel, das dem Civilization-Konzept ein paar Roguelike-Elemente zufügt, übernehmt ihr einen Stamm in der Zeit des nahenden Untergangs des Römischen Reiches. Durch Kampf oder Diplomatie mit anderen Stämmen und unter Verwendung der vorhandenen und zu erobernden Ressourcen müsst ihr euer Territorium vergrößern. Eines der wichtigsten Gameplay-Elemente ist dabei das Wetter. Je nach Jahreszeit sind nur bestimmte Nahrungsmittel vorhanden, Flüsse, die im Sommer als natürliche Grenze dienen, können im Winter überschritten werden. Im Charakter-Management müsst ihr euch zudem mit den diversen Eigenschaften und Wünschen der Clans auseinandersetzen. Seit dem 23. Januar ist der Titel für knapp 30 Euro auf Steam verfügbar.