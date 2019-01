A Plague Tale Innocence: Storylastiges Action-Adventure im Mai // Web-Serie gestartet

PC XOne PS4

Wie der französische Publisher Focus Home Interactive kürzlich mitgeteilt hat, wird das storylastige Action-Adventure A Plague Tale - Innocence (in der Preview) am 14. Mai erscheinen. Bislang war nur grob das Jahr 2019 für die Veröffentlichung in Aussicht gestellt worden. Der Termin gilt für PC, PlayStation 4 und Xbox One – die PC-Fassung bleibt, anders als die Konsolen, jedoch offenbar ohne Box-Release im Einzelhandel. Anlässlich der Terminbekanntgabe haben Focus und das zuständige Entwicklerstudio Asobo eine Webreihe gestartet, die mehr über die Hintergründe des Spiels und der Entwickler verrät.

Den ersten Teil der Web-Serie (inklusive deutscher Untertitel) könnt ihr euch im unten eingebetteten Video zu Gemüte führen. Darin stehen die Heldin Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo im Mittelpunkt. Das Spiel versetzt euch in das von der Pest heimgesuchte Paris zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Ihre Eltern sind bereits der Inquisition zum Opfer gefallen. Euer Ziel besteht darin, zu verhindern, dass Amicia und Hugo dasselbe Schicksal ereilt. Neben Schleichabschnitten müsst ihr unter anderem auch Rätsel lösen, um das Geschwisterpaar in Sicherheit zu bringen.