GOG: Hot-Sale gestartet + 2D-Psycho-Horrorspiel Distraint gratis

Auf GOG.com ist der große Hot-Sale gestartet, bei dem ihr aus mehr als 100 verschiedenen reduzierten DRM-freien Spielen wählen könnt, darunter Divinity - Original Sin (Testnote: 9.0), Moonlighter (Testnote: 7.0), Hollow Knight (im User-Artikel), Frostpunk (Testnote: 8.5) und mehr. Zudem gibt es das 2D-Psycho-Horrorspiel Distraint für kurze Zeit gratis.

In Distraint muss der Protagonist Price das Grundstück einer Frau pfänden, um eine Partnerschaft in einer bekannten Firma zu erlangen. In dem Moment findet er etwas über den Preis seiner Menschlichkeit heraus... Das Spiel könnt ihr euch für eure GOG-Spielebibliothek sichern, indem ihr einfach den entsprechenden Banner auf der Startseite anklickt.

Nachfolgend eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):