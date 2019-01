Anthem hat Goldstatus erreicht // Social-Hub „Launch Bay“ vorgestellt

PC XOne PS4

Anthem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Online-Shooter Anthem (im gamescom-Bericht) hat den Goldstatus erreicht. Dies gaben Biowares Lead Producer Michael Gamble und Lead Cine Animator Tal Peleg jüngst via Twitter bekannt. Das Spiel befindet sich somit auf dem Weg in die Presswerke und wird pünktlich zum geplanten Termin am 22. Februar für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.

Gleichzeitig stellte Gamble das „Launch Bay“ vor. Dabei handelt es sich um eine neue Basis, ähnlich wie Fort Tarsis, wo allerdings nicht ausschließlich NPCs, sondern auch Spieler zusammentreffen. Damit reagiert Bioware auf die Spieler, die einen ähnlichen Social Hub, wie den Turm in Destiny (Testnote: 8.0) gefordert hatten. In dem Tweet heißt es seitens Gamble:

Nach einer Mission könnt ihr zu Tarsis zurückkehren, um euch mit einigen tollen Charakteren, die wir für euch erschaffen haben, zu treffen... oder... ihr kehrt in das brandneue Launch Bay zurück, wo ihr mit euren Freunden abhängen, die Schmiede benutzen, aufladen und neue Missionen abholen könnt. Ja, wir hören euch zu.

Weitere Details zu dem neuen Social Hub sollen laut Gamble in Kürze folgen. Ab morgen, den 25. Januar, können die Vorbesteller, sowie die Nutzer von Electronic Arts kostenpflichtigen Diensten EA Access und Origin Access die VIP-Demo spielen. Alle anderen Spieler steigen am 1. Februar ein. Wie die Entwickler kürzlich bekannt gaben, wird die Anspielversion allerdings nicht die finale Version des Spiels repräsentieren, sondern liegt qualitativ einige Wochen zurück.