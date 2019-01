Cyberpunk 2077: Creative Director verlässt CD Projekt Red

PC XOne PS4

Aktuellen Berichten zufolge wird der polnische Entwickler CD Projekt Red bei der Fertigstellung des von Medien und Spielern sehnlich erwarteten Open-World-RPGs Cyberpunk 2077 (in der E3-2018-Preview) zukünftig auf eine wichtige Stütze verzichten müssen. Denn laut seinem LinkedIn-Profil hat der Creative-, Narrative und Setting Director Sebastian Stępień im Januar 2019 beim kalifornischen Studio Blizzard Entertainment angeheuert. Dort arbeitet er als Creative Director an einem bislang unangekündigten Projekt. Worum es sich dabei genau handelt, kann momentan nur spekuliert werden. Möglicherweise könnte die Verpflichtung von Stępień mit Blizzards Diablo 4 in Verbindung stehen, das sich bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befinden soll.

Stępień war insgesamt zwölf Jahre lang beim polnischen Studio beschäftigt und arbeitete in dieser Zeit in verschiedenen Funktionen wie Dialogschreiber, Narrative Director, Story-Designer und Creative Director an allen Spielen der The Witcher-Serie und zuletzt an Cyberpunk 2077.