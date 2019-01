Twitter: Etwa 1 Mrd. spielebezogene Tweets im Jahr 2018 // Ranglisten

Das Jahr 2018 ist seit mehr als drei Wochen Geschichte, doch auch zu diesem Zeitpunkt werden noch Jahresstatistiken veröffentlicht, wie zum Beispiel jene, in der die 20 in Deutschland meistverkauften Spiele aufgeführt sind. Auch der Mikrobloggingdienst Twitter reiht sich in diese Liste ein und informierte kürzlich darüber, wie sich das zurückliegende Jahr auf der Plattform in Bezug auf Spiele-Tweets entwickelt hat.

Dem offiziellen Blogposting zufolge wurden demnach im Jahr 2018 weltweit circa eine Milliarde spielebezogene Tweets veröffentlicht. Pro Monat sind das grob gerechnet mehr als 83 Millionen, pro Woche über 19 Millionen und an jedem Tag des Jahres um die 2,74 Millionen Postings auf Twitter.

Die Rangliste zu den Spielen, über die am häufigsten getwittert wurden, umfasst Titel, von denen im vergangenen Jahr wahrscheinlich jeder von euch auf irgendeine Weise etwas mitbekommen hat. Aber es sind auch Produkte vertreten, die manch einem weniger bekannt sein dürften:

Fate/Grand Order Fortnite Monster Strike Splatoon Playerunknown’s Battlegrounds Granblue Fantasy Ensemble Stars Super Smash Brothers Overwatch Final Fantasy

Auch die Regionen, aus denen die meisten Spiele-Tweets des Jahres 2018 stammen, führt Twitter auf, allerdings auch hier ohne eine prozentuale Verteilung oder ähnliches. Angeführt wird die Statistik von Japan, gefolgt von den USA. Die hierzulande lebenden Spiele-Interessierten sind auf Platz 10 gelandet:

Japan USA Großbritannien Frankreich Südkorea Spanien Brasilien Kanada Mexiko Deutschland

Während sich zwei weitere Ranglisten um eSportler und eSport-Franchises drehen, zeigt die abschließende Liste, welche Veranstaltung des vergangenen Jahres für die meisten Tweets sorgte. Mit etwa 15 Millionen dieser Kurznachrichten liegt die E3 2018 an der Spitze, die Gamescom befindet sich auf dem achten Rang: