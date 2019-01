The Elder Scrolls Online: Vorschau auf Wrathstone und Update 21

PC XOne PS4 MacOS

Nach der Ankündigung des Kapitels Elsweyr und der Roadmap für 2019 in der letzten Woche, hat Bethesda jetzt erste Details zu der kommenden DLC-Spielerweiterung Wrathstone und dem dazugehörigen Update 21 für The Elder Scrolls Online veröffentlicht.

Wie in dem Trailer zu Elsweyr zu sehen ist, den ihr euch auch am Ende dieser News anschauen könnt, hat der kaiserliche Kanzler Abnur Tharn mithilfe des Grollsteins die Kolosshallen geöffnet und eine Schar Drachen entfesselt. Wie er zu den beiden Hälften des Relikts gekommen ist, erzählt euch die Erweiterung mit den beiden neuen Verliesen "Die Tiefen von Malatar" und das Frostgewölbe. Diese bilden damit den ersten Teil der Geschichte zur Saison des Drachen und zeigen euch, wie ihr zusammen mit der berühmten rothwardonischen Gelehrten Tharayya, die in beiden Verliesen einen Auftritt haben wird, diese lange verborgenen Relikte entdeckt.

Beide Dungeons können in der normalen Version, im Veteranenmodus und auch auf hoher Schwierigkeitsstufe gespielt werden. Dabei winken euch neben neuen Gegenstandssets, einzigartigen Sammlungsstücken und einem friedlicher Begleiter auch die ayleïdische Königskrone als Belohnung.

Mit dem Update 21 sollen mehrere Änderungen am Player-versus-Player-Bereich des Grundspiels erfolgen. So wird es neben neuen PvP-Belohnungen, beispielsweise der Elinhir-Arenalöwe als Begleiter und Waffen-Monturstile, auch ein neues Schlachtfeld mit dem Namen Eld Angvar ins Spiel implementiert. Als weitere Neuerung wird es den sogenannten Gebiets-Leitfaden geben. Mit dieser Funktion, die ihr über die Gruppen- und Aktivitätensuche oder die Karte erreicht, könnt ihr sehen, wie weit ihr in den Gebieten Tamriels und darüber hinaus vorangeschritten seid. Dabei werden Aktivitäten wie Quests für die Geschichte des Gebietes, Wegschreine, Gewölbe, interessante Orte, Himmelsscherben und mehr berücksichtigt.

Während das Update für alle Spieler bereitgestellt wird, ist der DLC nur für ESO-Plus-Mitglieder kostenlos. Er wird aber alternativ auch im Kronen-Shop gegen die Ingame-Währung verfügbar sein. Wann die beiden Erweiterungen genau erscheinen, wurde nicht bekannt gegeben. Als Zeitpunkt wurde "Bald" genannt. Auf dem Testserver (nur PC und MacOS) sind aber bereits beide spielbar.