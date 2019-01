Kingdom Come - Deliverance: DLC Band of Bastards erscheint am 5. Februar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Der tschechische Entwickler Warhorse Studios hat die Veröffentlichung des nächsten DLCs zum Mittelalter-RPG Kingdom Come - Deliverance (Testnote 8.0) angekündigt. Am 5. Februar 2019 soll die Erweiterung für alle unterstützten Plattformen, also den PC, die Playstation 4 und die Xbox One, zum Download zur Verfügung stehen.

Zum Inhalt schreibt Warhorse auf der Steam-Shopseite:

Die Straßen rund um Rattay sind alles andere als sicher, also heuert Herr Radzig Kobyla einen alten Freund an – den verarmten, aber gerissenen Herrn Kuno von Reichwaldau und seinen berühmt-berüchtigten Söldnertrupp. Radzig schickt Heinrich aus, damit er den Männern die Gegend zeigt ... und um deren unstillbaren Hunger nach Ärger im Zaum zu halten. Gemeinsam patrouillieren sie durch die Provinz und finden bald heraus, dass Radzigs Erzfeinde aus vergangenen Zeiten zurückgekehrt sind, um alte Rechnungen zu begleichen. Die zwei Trupps schenken sich nichts in ihrem schonungslosen Gefecht, das schließlich in einem unvermeidlichen Showdown gipfelt.

Band of Bastards ist nach From The Ashes und The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon der dritte DLC zu Kingdom Come - Deliverance. Laut Roadmap des Entwicklers ist noch eine weitere Erweiterung namens A Woman's Lot geplant. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungsteaser zu Band of Bastards anschauen.