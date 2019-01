Nintendo: Mehrere neue Indie-Spiele für die Switch vorgestellt

Switch

Im jüngsten Indie-Highlights-Video hat Nintendo einige neue Spiele und Releasedaten von bereits bekannten Titeln angekündigt. Nachfolgend fassen wir einige der Infos zusammen.

Die an Advance Wars und Fire Emblem erinnernde Rundentaktik Wargroove (im Angespieltbericht) erscheint am 1. Februar und ist ab sofort für 16,99 Euro vorbestellbar. Entgegen vorheriger Aussage des deutschen Entwicklerteams RadicalFishGames, die Engine würde auf der Switch nicht funktionieren, wird das 2D-Action-Rollenspiel Cross Code nun doch für die Nintendo Switch im Laufe des Jahres veröffentlicht.

Das Rhythmus-Shooterspiel Double Kick Heroes (im Indie-Check) erscheint samt hämmernder Metal-Riffs im kommenden Sommer. Das an Bridge Constructor erinnernde Tüftelspiel When Ski Lifts Go Wrong wurde sogar direkt veröffentlicht und kostet derzeit 12,74 Euro mit 20 Prozent Rabatt auf den regulären Preis von 14,99 Euro. Ebenfalls ab sofort verfügbar ist die Game-of-the-Year-Edition des Goat Simulators für 29,99 Euro sowie das im Solo- oder Koopmodus spielbare Knobel-Jump-and-Run Unruly Heroes, das an die chinesische Erzählung "Die Reise in den Westen" angelehnt ist und 19,99 Euro kostet.

Das 2D-Crafting und -Erkundungsspiel Forager wird hingegen "bald" veröffentlicht, beim düsteren Inmost – einem 2D-Platformer mit Kampfeinlagen – wurde der Release nur mit "diesem Jahr" angegeben. Darüber hinaus wurde preisgegeben, dass das beliebte Steamworld-Universum (Steamworld Dig 2, Steamworld Heist) mit Steamworld Quest – Hand of Gilgamech im kommenden Jahr einen Deckbuilding-Ableger erhält.

Den gesamten Showcase mit einer Laufzeit von mehr als 16 Minuten könnt ihr euch abschließend ansehen.