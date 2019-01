Humble Caffeine Bundle mit Headlander, Tyranny, Shadow Tactics & mehr

Humble hat in seinem Store das Caffeine-Bundle gestartet, das unter anderem Titel, wie Headlander (Testnote: 7.5), Tyranny (Testnote: 8.0), Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Testnote: 8.5) und Die Säulen der Erde (Testnote: 7.5) umfasst. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Spiele-Publishern, Humble-Tip und zwei Wohltätigkeitsorganisation aufteilen, von denen ihr eine selbst bestimmt. Hier die Details:

Ab einem US-Dollar (0,88 Cent):

Gonner: Blueberry Edition

Headlander + Soundtrack

Treadnauts

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 6,60 US-Dollar (5,81 Euro):

Dear Esther: Landmark Edition

Die Säulen der Erde

This War of Mine (Testnote: 7.5) + Soundtrack

Ab einem Betrag von mehr als 12,00 US-Dollar (10,57 Euro):

Shadow Tactics - Blades of Shogun

Tyranny

Des Weiteren verschenkt Humble weiterhin für die Neueinsteiger von World of Warships (Testnote: 7.0) einen US-Kreuzer der St. Louis-Klasse, eine Humble-Bundle-Flagge und zehnmal das Humble-Bundle-Camouflage. Letztere beiden können auch bereits aktive Spieler ab Level 11 (Tarnung) und 14 (Flagge) erhalten. Tragt einfach in das weiße Feld auf der verlinkten Produktseite die E-Mail-Adresse ein, an die ihr den Code erhalten möchtet.