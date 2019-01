Demon's Souls: Remaster laut From Software von anderem Studio denkbar

PS3

Ein Remaster von Demon's Souls (siehe diesen User-Artikel von estevan2 aus dem Jahr 2010) sollten die Fans laut From-Software-Chef Hidetaka Miyazaki in nächster Zeit nicht erwarten. Er persönlich habe kein Interesse daran, das Action-Rollenspiel noch einmal zu überarbeiten. In einem Interview mit dem Game Informer auf das Thema angesprochen, sagte Miyazaki:

Es ist, als ob man seine Arbeiten aus der Jugendzeit betrachtet und denk: „Oh mein Gott, was habe ich mir nur dabei gedacht!“ Es ist jetzt nicht so, als wäre es mir peinlich, ich mag es nur nicht sonderlich, mir meine alten Arbeiten anzuschauen.

Allerdings wäre Miyazaki damit einverstanden, wenn ein anderes Studio sich die Arbeit machen möchte, sofern auch der Publisher nichts dagegen habe. „Sony müsste dem ebenfalls zustimmen. Man müsste sehen, was sie über diese Sache denken“, so der Studioleiter. Wenn es sich um ein Studio handeln würde, das das ursprüngliche Spiel liebt und mit Herz und Seele bei der Neuauflage dabei wäre, dann wäre das etwas, was ihm durchaus gefallen würde:

Es ist etwas schwierig, da ich diese liebevolle Erinnerungen an den Titel habe. Beim Gedanken an ein Remaster kriege ich Bauchkribbeln und werde nervös... es ist also ein wenig kompliziert. Ich verstehe jedoch, dass es viele Spieler da draußen gibt, die Demon’s Souls lieben. Wenn das also etwas ist, was man mit einem anderen Studio, das diese Arbeit liebt, umsetzen könnte, dann wäre ich einverstanden.

Abschließend merkte Miyazaki noch an, dass Demon's Souls sein erstes Action-Fantasy-Spiel war, das er sowohl entwickelt, als auch als Director begleitet habe. Er erinnere sich sehr gerne daran, es sei jedoch nicht seine Aufgabe, nach einer Neuauflage des Spiels zu verlangen.